Le SYDNE reçoit une delegation de la Région Guadeloupe

Le président Daniel Alamelou et Ramata Touré, élue au Syndicat mixte de traitement des Déchets du Nord et de l'Est de La Réunion (SYDNE), ont reçu ce jeudi 24 octobre 2024, une délégation de la Région Guadeloupe, composée de Sylvie Gustave dit Duflo, présidente de l'Office française de la Biodiversité), Vice-Présidente de la Région Guadeloupe, Présidente de l'Agence Régionale de la Biodiversité des Îles de Guadeloupe (ARB), accompagnée de Francine Garnier Arbau, Directrice de l'environnement et du cadre de vie à la Région Guadeloupe. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration)

La journée a débuté par la présentation les différents projets du SYDNE, dont notamment la valorisation énergétique du CSR. Puis, la délégation s’est rendue au Centre de Valorisation Multifilières d’INOVEST, pour découvrir la production de CSR (combustibles solides de récupération) issus des déchets ménagers du Nord/Est.

La délégation s’est ensuite rendue chez Albioma dans le cadre de la réalisation du chantier de de l’Unité de Valorisation Energétique (UVE) de Bois Rouge.

A cette occasion, le Président Daniel Alamelou a souhaité souligner l’importance de ces rencontres entre élus ultramarins pour partager leurs expériences de la gestion du service public de traitement des déchets.

Mme Gustave dit Duflo propose d’associer la Région Guadeloupe à la démarche entreprise par les élus du SYDNE de demande du gel de la TGAP jusqu’en 2030 pour tous les territoires d’outremer engagés dans la transition écologique de leurs territoires.

Au terme de cette journée riche en partages et échanges, les élus du SYDNE et de la Région Guadeloupe conviennent de rester en contact et de se retrouver prochainement pour consolider leur démarche commune auprès des instances nationales.