Législatives : le RN promet un peu, beaucoup et finalement pas du tout

Reste-t-il autre chose que l'immigration au programme du Rassemblement national ? Le parti, qui se présente comme celui qui viendra à la rescousse des précaires, rétropédale sur de nombreux sujets actuellement. L'abrogation de la réforme des retraites ? Peut-être que ça sera fait, peut-être pas. La suppression de la TVA sur les produits de première nécessité ? Ce n'est plus une priorité, on verra plus tard. Même quand il s'agit de mesures discriminatoires – comme interdire le port du voile -, le RN recule (Photo rb/www.imazpress.com)

Quel est le programme du Rassemblement national ? A moins de deux semaines du premier tour des élections législatives anticipées, le flou règne toujours autant. Les mesures phares annoncées en début de campagne ne sont plus que des éventualités, Jordan Bardella ayant déjà fait machine arrière sur plusieurs d'entre elles.



Réforme des retraites, TVA, fin de la double nationalité et du droit du sol…Rien n'est désormais certain, tout est repoussé, repensé.



Plus risible encore, dans une publication Instagram, Jordan Bardella a défendu le bilan du RN…En citant des mesures qui avaient été proposées par la gauche, comme les repas à un euro pour tous les étudiants, l'accompagnement des femmes atteintes d'endométriose, ou encore l'encadrement des marges de l'agro-industrie.



Jordan Bardella essaie par ailleurs se faire passer le Rassemblement national pour le parti des femmes. La stratégie, bien rodée, repose sur la menace qui pèserait sur les femmes en raison de l'immigration. Cela fait déjà plusieurs années que militants du RN, de Reconquête, et fémonationalistes manifestent ensemble.



Sur le papier cependant, la réalité est toute autre : au Parlement européen, le RN a par exemple voté contre la résolution condamnant la Pologne après l'interdiction de l'IVG, contre la résolution exigeant l'égalité salariale entre hommes et femmes, contre le Plan d'action pour l'égalité entre hommes et femmes et le Plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles au sein des institutions, et s'est abstenu sur le Plan de lutte contre le harcèlement sexuel.



Plus récemment, en commission parlementaire, le RN a aussi voté contre la prise en charge intégrale des soins liés au cancer du sein. Concernant la constitutionnalisation de l'IVG, si le parti a voté pour, environ un tiers des parlementaires RN se sont abstenus. Le RN a aussi voté contre sa protection au niveau européen au Parlement.



Finalement, on ne sait pas exactement ce que propose le RN, si ce n'est la lutte contre l'immigration. Ce qui semble être largement suffisant pour certains électeurs, et surtout pour ses candidats.

Candidats qui s'illustrent par leur profil : "Sales n*gres" a par exemple lancé Frédéric Boccaletti, aussi condamné pour violences avec arme, "Si j'avais été Hitl*r, effectivement ils seraient mort" a lancé Gilles Bourdeleix, à propos des gens du voyage en 2013, Grégoire de Fournas qui a appelé à "l'expulsion de tous les Maliens de France" et qui avait crié "qu’ils retournent en Afrique" en pleine séance de l’Assemblée Nationale, Julien Odoul qui estime qu'il faut "laisser mourir de froid" les migrants...

La coupe est pleine... Alors que dire de plus ? Ah oui, le dimanche 30 juin et le dimanche 7 juillet ne jouez pas à la roulette russe avec votre bulletin de vote, c'est "jeu" qui se termine toujours très mal...

