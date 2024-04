Les cardiologues du CHU se mobilisent pour mieux prévenir les maladies cardio-vasculaires

Enjeu majeur de santé publique au niveau national, la pathologie cardio-vasculaire est la première cause de mortalité à La Réunion. Afin de sensibiliser la population à ces maladies, et parce qu'elles nous concernent tous, les cardiologues du CHU de La Réunion ont mis en place un programme d'actions de prévention au-delà des murs de l'hôpital, pour être au plus près des réunionnais. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Adrien Morcuende/CHU de La Réunion)

Aujourd'hui les pathologies cardio-vasculaires concernent tous les âges et tous les profils (femmes, hommes, jeunes, seniors....). Un triste bilan qui s'explique en partie par l'évolution des modes de vie et de consommation: mauvaise hygiène alimentaire, diminution de l'activité physique ou encore d'autres causes plus spécifiques, comme les facteurs hormonaux observés chez les femmes.

Pour inverser la tendance et replacer les réunionnais en tant qu'acteurs de leur santé, les cardiologues du CHU Nord ont entrepris plusieurs actions de sensibilisation et de dépistages auprès du grand public. Des rencontres et des formations seront aussi organisées auprès des professionnels de santé de ville.

Avec le soutien de la Direction du CHU de La Réunion, les cardiologues ont souhaité s'adresser directement aux réunionnais via une vidéo de prévention contre l'Infarctus du myocarde, avec l'objectif qu'elle soit la plus diffusée et relayée. Une vidéo qui rappelle les facteurs de risques, les symptômes à ne pas banaliser et la conduite à tenir. Regardez :

L'infarctus est une véritable course contre la montre! La rapidité de prise en charge peut radicalement changer le pronostic vital des patients, qui arrivent parfois trop tard à l’hôpital.

Dans notre démarche d'amélioration de la prise en charge du cour des réunionnais, cette campagne de sensibilisation les incite à appeler vite le 15 en cas de symptômes.

- Plus de 600 urgences coronaires annuellement -

Plus de 600 urgences coronaires prises en charge annuellement au CHU de La Réunion. Dans la majorité des cas, les patients auraient pu voir leur vie sauvée ou avoir moins de séquelles si eux ou leur entourage avaient été mieux informés, plus à l'écoute de leurs symptômes et au fait de la bonne conduite à tenir.

Ces rendez-vous réguliers avec les réunionnais sont l'occasion de les informer, les sensibiliser aux questions cardio-vasculaires, de leur proposer des dépistages, et d'alerter un plus large public sur ce grand défi de santé publique.

- Des rendez-vous réguliers avec les réunionnais -

L'équipe de cardiologie du CHU de La Réunion multiplie aussi les actions de proximité via des partenariats mis en place avec les collectivités.

Retrouvez l'équipe de cardiologie du CHU Nord les:

• Vendredi 17 mai: journée Mondiale de l'hypertension artérielle au CHU Nord

• Dimanche 19 mai: O Barachois à Saint-Denis

• Vendredi 24 mai: au marché forain de Saint-André

• Vendredi 31 mai: consultations délocalisées à Salazie

• Mercredi 12 juin: au Village Olympique au Jardin de l'État à Saint-Denis

• Dimanche 29 septembre: journée Mondiale du Ker O Barachois à Saint-Denis

• Vendredi 4 Octobre: consultations délocalisées à Cilaos

• Jeudi 5 Décembre: consultations délocalisées à Mafate

- Renforcer les liens ville-hôpital -

Parallèlement à ces actions destinées à la population, le CHU de La Réunion souhaite également i associer et former les professionnels de santé libéraux, premiers acteurs de proximité au conta patients.

• Mardi 23 avril: une rencontre autour du lancement du programme interprofessionnel pour améliorer la prise en charge des patients souffrant d'insuffisance cardiaque organisé par la CPTS Nord - au HUB by

Lizine à Sainte-Marie (ouvert à tous les professionnels de santé et acteurs de santé).

• Les 25 & 26 avril: le 9ème Congrès des Journées cardiologiques de l'Océan Indien. Au programme: les interventions des équipes médicales autour des thématiques cardio-vasculaires et des sessions de formations spécialement dédiées aux infirmiers libéraux et aux médecins généralistes.