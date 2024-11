Les inscriptions sont ouvertes pour le Startup Weekend Économie Sociale et Solidaire

Du vendredi 29 novembre au 1er décembre 2024, l'Association Webcup, la Mairie du Port, le Territoire de l’Ouest et la CRESS organise leur 6ème édition du Startup Weekend Économie Sociale et Solidaire (ESS). Les inscriptions sont ouvertes pour l'événement qui se tiendra à la Halle des Manifestations du Port. L'occasion pour chacun, avec ou sans projet, de contribuer à des solutions concrètes pour relever les défis locaux grâce à 54 heures intenses de collaboration. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : ville du Port)

- Pourquoi participer ? -

Le Startup Weekend ESS permet de s’immerger dans l’entrepreneuriat social et solidaire. Dès le vendredi soir, chaque participant a la chance de présenter son idée ; l’assemblée vote ensuite pour sélectionner les projets les plus prometteurs. Des équipes se forment alors autour de ces projets pour développer ensemble des solutions innovantes et utiles tout au long du week-end.

- Créer un réseau et développer ses compétences -

Tout au long du week-end, les participants bénéficient d’un accompagnement personnalisé grâce à des coachs spécialisés : comptabilité, marketing, ESS, développement web, et aspects juridiques. C’est une chance d’élargir son réseau en collaborant avec des experts et des passionnés, et de progresser dans un environnement stimulant pour être prêts, dès dimanche, à présenter et défendre leur projet devant le jury.

- Des récompenses et un accompagnement sur-mesure pour lancer votre activité -

Grâce à des partenaires engagés, tels que la BRED, MGEN, le cabinet Dessaux et Associés, Lizine, Poc Poc, Todaï et Cmondon, le Startup Weekend ESS offre plus de 6 000 € de récompenses pour concrétiser les projets : accompagnement bancaire, coaching comptable, création de site internet, et bien plus encore. Pour seulement 1 €, l’inscription inclut repas et accès à l’expertise des coachs, pour transformer les idées en véritables projets entrepreneuriaux.