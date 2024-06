Les quatre infos à retenir : disparition, bac, BTP et Miss

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 14 juin 2024 : - Saint-Joseph : depuis plus d'une semaine, Jean-Daniel Mussard est porté disparu - Bac : 535.000 élèves de première vont plancher sur l'épreuve de français - BTP : le préavis de grève levé, une charte proposée par les donneurs d’ordres - Miss Réunion 2024 : l'heure de la révélation pour les 12 candidates

Saint-Joseph : depuis plus d'une semaine, Jean-Daniel Mussard est porté disparu

Il s'appelle Jean-Daniel Mussard, est âgé de 50 ans et est porté disparu depuis le mercredi 5 juin 2024 vers 8 heures. Ayant quitté son domicile de Saint-Joseph à bord de son véhicule, il n'a depuis donné plus aucun signe de vie. Ce vendredi, la gendarmerie de La Réunion lance un appel à témoins.

Bac : 535.000 élèves de première vont plancher sur l'épreuve de français

Quelque 535.000 élèves de classe de première générale ou technologique passent vendredi l'écrit de français, coup d'envoi du bac 2024 qui se poursuivra mardi avec la philosophie pour les lycéens de terminale.

BTP : le préavis de grève levé, une charte proposée par les donneurs d’ordres

Ce vendredi 14 juin 2024, a eu lieu la réunion de la dernière chance, la réunion des derniers accords, mises au point entre les différents acteurs du bâtiment. Au début prévue à la Chambre de commerce et d'industries, c'est à la préfecture que ce que les syndicats appellent "la réunion de crise" a eu lieu. Une réunion annoncée il y a deux semaines par le préfet de La Réunion pour tenter de sortir de la crise. Finalement, le préavis de grève est levé, et une charte a été proposée par les donneurs d’ordre.

Miss Réunion 2024 : l'heure de la révélation pour les 12 candidates

L'heure a sonné pour les 12 candidates à l'élection de Miss Réunion 2024. Non pas celle de se faire élire mais celle d'être découverte à la presse. C'est au Studio Cirano à Saint-Denis que les prétendantes ont défilé, parés de leurs plus belles robes et de leur plus beau sourire pour tenter déjà de séduire l'électorat réunionnais. Il est certain qu'en cette période électorale en France, elles sauront davantage rassembler que nos élus politiques. Le 24 août 2024, au Théâtre de Champ-Fleuri, l'une d'elles sera élue : Miss Réunion 2024.