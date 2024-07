Les quatre infos à retenir : ONF, Indien à la rame, coqueluche et politique

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 22 juillet 2024 : - ONF : de La Nouvelle en passant par Takamaka... plusieurs sentiers de nouveau accessibles - Après 87 jours en mer : le couple Sophie Bernier-Fanch Landron achève son périple à la rame - Coqueluche et nourrissons : la France invitée à resserrer les mailles de la vaccination - Nouveau renoncement à gauche pour Matignon, la droite présente son "pacte législatif"

ONF : de La Nouvelle en passant par Takamaka... plusieurs sentiers de nouveau accessibles

Suite aux travaux réalisés par les équipes de l’ONF, les sentiers La Nouvelle – Roche Plate par Fond Mafate (cirque de Mafate), Prévallée – Maniquet, Laverdure (commune de Saint-Denis), Tour du Grand Etang (commune de la Plaine des Palmistes) ainsi que le tronçon du sentier de Takamaka allant de son départ côté Bébour à la plateforme EDF de Bébour Bélouve (commune de Saint-Benoît) peuvent être rouverts.

Après 87 jours en mer : le couple Sophie Bernier-Fanch Landron achève son périple à la rame

C'est la fin du périple pour Sophie Bernier-Fanch Landron. Arrivés ce lundi 22 juillet 2024 dans la commune du Port, ce couple d'aventuriers s'étant lancé comme défi de traverser l'Océan Indien à la rame depuis l'Australie vers La Réunion, est finalement arrivé à destination après 87 jours en mer. Retour sur une arrivée en fanfare et les différentes étapes de leur voyage maritime.

Coqueluche et nourrissons : la France invitée à resserrer les mailles de la vaccination

Pour mieux protéger les bébés face à la résurgence de la coqueluche, toutes les personnes en contact proche avec un nourrisson devraient recevoir un rappel de vaccin plus précoce et les femmes enceintes être bien plus vaccinées, recommande lundi la Haute autorité de santé.

Nouveau renoncement à gauche pour Matignon, la droite présente son "pacte législatif"

Nouveau renoncement à gauche pour Matignon: après la Réunionnaise Huguette Bello, Laurence Tubiana a jeté l'éponge lundi face aux désaccords internes du Nouveau Front populaire, tandis que la droite va présenter son "pacte législatif" et que le camp présidentiel travaille à une large coalition.