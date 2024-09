Les quatre infos à retenir : accident, chute, gouvernement et Iran

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 22 septembre 2024 : - Pierrefonds : un mort et plusieurs blessés dans une collision - Trois Bassins : un homme gravement blessé après avoir chuté dans une ravine, il a été héliporté à l'hôpital - Le gouvernement de Michel Barnier déjà menacé de censure - Iran : plus de 50 morts dans l'explosion d'une mine de charbon

Pierrefonds : un mort et plusieurs blessés dans une collision

Un grave accident de la route s'est produit ce samedi soir 21 septembre 2024 sur la 4 voies de Saint-Pierre. Un automobiliste circulant au niveau de l'échangeur de Pierrefods a percuté de plein fouet une voiture où se trouvait plusieurs membres d'une même famille. L'automobiliste a été tué sur le coup. Les occupants du véhicule percuté ont été blessés et pris en charge par les secours

- Trois Bassins : un homme gravement blessé après avoir chuté dans une ravine, il a été héliporté à l'hôpital

Un important dispositif de secours a été déployé ce samedi soir 21 septembre 2024 pour venir en aide à un homme de 33 ans gravement blessé après être tombé dans une ravine dans le hauts de Trois Bassins

- Le gouvernement de Michel Barnier déjà menacé de censure

Michel Barnier va tenter de répondre aux critiques dimanche soir sur France 2 alors qu'à peine formé son gouvernement est déjà marqué par des tensions avec les députés du bloc central et sous la menace d'une censure de la gauche et du Rassemblement national. Gavrile Attal pour sa part demande au Premier ministre "d'affirmer clairement dans sa déclaration de politique générale qu'il n'y aura pas de retour en arrière sur la PMA, le droit à l'IVG, les droits LGBT"

Iran : plus de 50 morts dans l'explosion d'une mine de charbon

Plus de 50 personnes ont été tuées et plus de 20 autres sont portées disparues dimanche après l'explosion d'une mine de charbon dans l'est de l'Iran, provoquée par une fuite de méthane.