Les quatre infos à retenir : EDF, Miss Réunion, Stella Traiteur et violences faites aux femmes

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 25 novembre 2024 : - EDF au Port : la grève reconduite en attendant une réunion en préfecture ce mardi - Miss France 2025 : blessée par une arête de poisson, Miss Réunion termine en fauteuil roulant - Le Port : l'enseigne Stella Traiteur fermée pour des manquements dans la salubrité et l'hygiène - Plainte facilitée, soumission chimique : de nouvelles mesures contre les violences faites aux femmes

EDF au Port : la grève reconduite en attendant une réunion en préfecture ce mardi

Ce lundi 25 novembre 2024, la grève se poursuit devant la centrale EDF du Port. 100% de l'effectif salarié reste mobilisé. Les négociations entre les salariés et la direction ressemblent au jeu du chat et de la souris. Une réunion, un premier temps reportée, a finalement eu lieu entre grévistes et dirigeants de la centrale EDF. Les échanges ont finalement pris fin vers 19h30. Aucun accord n'a été trouvé. Prochaine étape : une rencontre avec la préfecture ce mardi à 17h. Les grévistes n'envisagent pas de coupures dans l'alimentation en électricité pour le moment.

Miss France 2025 : blessée par une arête de poisson, Miss Réunion termine en fauteuil roulant

Alors que les 30 candidates à l'élection Miss France sont en voyage en Côte d'Ivoire, Notre miss péi, Marine Futol, a connu une petite mésaventure. Miss Réunion 2024 s'est blessée en "marchant pieds nus sur une arête de poisson sur la plage", indique Le Parisien, lors d'un shooting photo.

Le Port : l'enseigne Stella Traiteur fermée pour des manquements dans la salubrité et l'hygiène

Depuis ce lundi 25 novembre 2024, Stella Traiteur, traiteur basé sur la commune du Port à La Réunion, est contraint de stopper son activité de production. La décision a été prise par la préfecture après un contrôle de l'établissement.

Plainte facilitée, soumission chimique : de nouvelles mesures contre les violences faites aux femmes

Dispositif de dépôt de plainte dans les hôpitaux élargi, sensibilisation à la soumission chimique, aide universelle d'urgence renforcée : le gouvernement a annoncé lundi de nouvelles mesures contre les violences faites aux femmes, réaffirmant faire de ce combat "sa priorité" en plein procès Mazan.