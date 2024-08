Les quatre infos à retenir : surf, photo, escalade et tennis de table

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 4 août 2024 : - Surf aux JO : épreuves reportées par manque de vagues, la Réunionnaise Johanne Defay patientera jusqu'à lundi - Objectif nostalgie : la marque japonaise Pentax dépoussière l'argentique - Escalade : J-1 pour les Réunionnaises Oriane Bertone et Manon Lebon aux Jeux Olympiques - JO-2024 : le français Félix Lebrun empoche la médaille de bronze en tennis de table

Surf aux JO : épreuves reportées par manque de vagues, la Réunionnaise Johanne Defay patientera jusqu'à lundi

La Réunionnaise Johanne Defay devra encore patienter. Les demi-finales et finales des épreuves olympiques féminines et masculines de surf ont été de nouveau reportées samedi à Teahupo'o (Tahiti), en raison d'un manque de houle. Eles sont reprogrammées lundi, selon les organisateurs. Les épreuves à 8h30, heure de La Réunion

- Objectif nostalgie : la marque japonaise Pentax dépoussière l'argentique

La célèbre marque japonaise d'appareils photo Pentax surfe sur un regain d'intérêt pour l'argentique en proposant un nouveau modèle recourant à cette technique d'un autre siècle, le premier en plus de deux décennies.

Escalade : J-1 pour les Réunionnaises Oriane Bertone et Manon Lebon aux Jeux Olympiques

J-1 pour Oriane Bertone (bloc et difficulté) et pour Manon Lebon (vitesse) les deux Réunionnaises sélectionnées en équipe de France d'escalade. Elles entreront en lice à partir de ce lundi 5 août 2024 sur le mur du Bourget (Seine Saint-Denis). Formées et licenciées à La Réunion, les deux athlètes ont de sérieuses chances de médailles... à domicile. Allez les filles !

JO-2024 : le français Félix Lebrun empoche la médaille de bronze en tennis de table

Félix Lebrun, 17 ans, décroche une médaille bronze en tennis de table simple messieurs ce dimanche 4 août 2024. Il a battu le Brésilien Hugo Calderano par 4 sets à 0 (1-6, 12-10, 11-7, 11-6). Le jeune homme a su se reconcentrer après sa sévère éfaire en demi-finale contre le favori chinois Fan Zhendong. Une belle consécration pour ce jeune athlète qui devient ainsi le deuxième pongiste français de l'histoire à monter sur un podium olympique à l'issue d'une épreuve individuelle. La dernière fois c'était àà Barcelone en 1992, il a 32 ans, lorsque Jean-Philippe Gatien avait remporté une médaille d'argent. Félix Lebrun offre du même coup à la France sa 42ème médaille