Les Réunionnais ont trié environ 37 kg d’emballages chacun en 2023

En 2023, les habitants de la Réunion ont trié en moyenne plus de 37 kg d’emballages ménagers et papiers chacun, avec une augmentation de +24% du tri des emballages légers, selon une étude de Citéo dont nous publions le communiqué (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Les Réunionnais ont trié en moyenne 37 kg d’emballages et papiers par habitant en 2023. En détail, il s’agit de 18 kg d’emballages légers et papiers –emballages en acier, en aluminium, en carton, bouteilles et flacons en plastique, papiers – et de 19 kg d’emballages en verre triés par habitant.

A noter surtout une augmentation de +24% du tri des emballages légers au global !

En parallèle, la quantité des emballages en verre triés stagne à La Réunion (+1%), comme à l’échelle nationale. Cela s’explique notamment par une baisse de -2,5% du gisement mis en marché en 2023.

Concernant les papiers graphiques, les habitants de la Réunion ont trié en moyenne 6 kg en 2023, un chiffre en baisse (-21%) à mettre en perspective avec la baisse structurelle des papiers mis en marché, sous l’effet notamment de la fin des prospectus publicitaires et du recul du marché de la presse papier.

- Densification du dispositif de collecte de proximité et actions de mobilisation -

Le déploiement, sur l’ensemble du territoire de la Réunion, de bornes supplémentaires de collecte de proximité pour faciliter le geste de tri des Réunionnais permet une montée en puissance du tri et du recyclage des emballages ménagers et papiers. Citeo a accompagné les collectivités locales de La Réunion en finançant 250 bornes – 170 bornes pour le tri des emballages en verre et 80 bornes pour le tri des emballages légers et papiers- à hauteur de près d’un million d’euros.

Parallèlement, en 2023, Citeo a mené sur le territoire de la Réunion des actions de mobilisation pour engager les réunionnais à trier leurs emballages et papiers :

- La campagne « Oubli pas le tri, lé tri simple » diffusée en TV, affichage et digital en février et octobre 2023 ;

- Les activations terrain déployées, avec un dispositif de sensibilisation ludique et pédagogique, à la Foire de Bras Panon, aux Florilèges au Tampon ou encore à Saint-Pierre et à la Redoute de Saint-Denis à l’occasion du Grand Raid ;

- Le social media avec un compte dédié @citeoreunion pour les réunionnais afin de leur rappeler les règles de tri.

Des leviers complémentaires à activer pour agir plus vite et plus fort

Si l’implantation de nouvelles bornes de collecte de proximité démontre leur effet positif sur les performances de tri et de recyclage des emballages ménagers et papiers, il reste plusieurs leviers de performance à activer pour atteindre les objectifs nationaux et européens en la matière : collecter tous les emballages en plastique, développer le tri et la collecte hors-foyer, développer de nouvelles filières de valorisation locale...

Citeo appelle une nouvelle fois l’ensemble des parties prenantes à l’échelle nationale et territoriale à se mobiliser, se concerter et se saisir de ces solutions pour réduire plus vite et plus fort l’impact environnemental des emballages ménagers et papiers.