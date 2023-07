Marideal : la plateforme mauricienne de réservation en ligne maintenant accessible à La Réunion

Pour célébrer ses dix ans, Marideal.re ouvre sa plateforme aux réunionnais. Jusqu’ici dédiée exclusivement aux Mauriciens, les voyageurs réunionnais pourront désormais accéder aux offres d’hôtels, aux activités inédites, ainsi qu’aux prix avantageux, pour des vacances à Maurice comme à la Réunion. Car prochainement, le site de réservation en ligne compte bien étendre son marché et ainsi proposer aux réunionnais des offres locales (Photo: Marideal )

Comparable au géant TripAdvisor ou encore Booking.com, le leader mauricien de la réservation en ligne Marideal.re ouvre (enfin) sa plateforme aux réunionnais.

Après avoir conquis l’île sœur, les voyageurs réunionnais pourront accéder à des offres exclusives et diversifiées ; de l’hébergement en passant par aussi les soins de beauté, les spas, les restaurants, les excursions et autres activités de loisirs.

"Les Réunionnais auront une large gamme de proposition pour préparer convenablement leurs vacances à l’île Maurice tout comme à l’île de La Réunion" promet la plateforme

- Une plateforme sécurisée pour un service de qualité -

Accessible aussi via application mobile, l’utilisateur accède à des centaines de bons plans (plus de 800 offres pour le lancement du site à La Réunion).

La navigation sur le site ou depuis son smartphone est ergonomique et les paiements sont sécurisés, pour des vacances en toute tranquillité. "MariDeal n’est pas qu’un simple site internet. Il s’appuie sur la technologie et un service de qualité, la plateforme met un point d’honneur à offrir à ses clients la meilleure expérience de réservation", affirme l’entreprise qui réfléchit aussi à intégrer l’intelligence artificielle pour des recommandations plus personnalisées.



- "Un pont supplémentaire entre nos deux îles" -

Selon Alex Samuelson, le fondateur et directeur de MariDeal, l’ouverture de son service de réservation en ligne à La Réunion témoigne "des liens forts qui unissent les deux îles".

Ce lien particulier est ce qui justifie "l’accès donné aux Réunionnais aux avantages proposés jusqu’ici aux Mauriciens". Avec MariDeal, les visiteurs réunionnais pourront "rester plus longtemps à Maurice, afin de mieux profiter de l’île, en toute sérénité", précise-t-il.

En étant présent désormais dans l’Océan Indien vient ainsi bousculer le marché concurrentiel des tours opérateurs et des plateformes habituelles de réservation pour les vacances.

-Développer le marché local-

Acteur incontournable à Maurice, MariDeal.re proposera sur sa plateforme dès 2024 des offres d’hôtels et d’activités de loisirs à La Réunion, aux côtés des offres mauriciennes. Avec son expérience et son savoir-faire, le site de réservation en ligne pourrait aussi "booster le marché du tourisme à La Réunion précise la plateforme" indique la plateforme.

Et l’entreprise mauricienne ne compte pas s’arrêter là. A l’avenir, elle envisage de déployer ses portails de réservation dans d’autres îles de l’Océan Indien, ainsi que du côté de l’Afrique du Sud.

