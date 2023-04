Mensa, l'association qui détecte et accompagne les personnes à Haut Potentiel Intellectuel

Le samedi 6 mai 2023 de 14h à 16h, l'association de personnes à Haut Potentiel Intellectuel (HPI), Mensa Réunion, organise une session de tests pour détecter des personnes concernées. Récemment, l'organisation a changé de bureau et s'est donné de nouvelles missions dont celle d'organiser régulièrement des tests pour pouvoir accompagner les personnes à Haut Potentiel Intellectuel, leur offrir un cadre social stimulant et encourager la recherche. Nous publions le communiqué de l'association ci-dessous.

L’association de personnes à Haut Potentiel Intellectuel (HPI), Mensa Réunion, a élu son nouveau conseil d’administration, puis son bureau le vendredi 31 mars dernier.

Nouveau bureau, nouvelles missions

Parce que les personnes à Haut Potentiel Intellectuel ont souvent des problèmes de communication du fait de leur différence, il s’en suit parfois des problèmes de développement chez les enfants, voire un échec scolaire et souvent un mal être à tous les âges. « Il arrive même que des personnes HPI soient étiquetées comme ayant une pathologie psychiatrique, en méconnaissance de leur fonctionnement particulier. Rencontrer des personnes ayant un fonctionnement et des expériences similaires est souvent un grand soulagement pour les nouveaux membres », déclare le docteur Jérôme Branswyck, nouveau Président de l’association Mensa Réunion.

Le nouveau bureau s’est donc donné pour mission d’organiser régulièrement des tests permettant l’adhésion à Mensa, d’organiser des rencontres entre les membres, de faire une démarche vers les entreprises et les écoles pour informer sur les particularités des personnes HPI et l’atout qu’elles peuvent représenter s’elles sont convenablement intégrés.

Mensa est une association internationale de personnes à haut QI qui permet leur épanouissement au sein d’une communauté chaleureuse et stimulante. Ses buts sont : détecter et développer l’intelligence humaine pour le bénéfice de l’humanité ; encourager la recherche sur la nature, les caractéristiques et les emplois de l’intelligence ; fournir à ses membres un environnement intellectuel et social stimulant. Le tout dans un esprit d’entraide et d'amitié.

Mensa a été fondée à Oxford au lendemain de la seconde guerre mondiale. Elle rassemble des personnes ayant un quotient intellectuel (QI) d’au moins 130 à un test d’intelligence générale. Cela représenterait un peu plus de 2% de la population. Mensa a depuis essaimé dans une centaine de pays et compte plus de 140 000 membres dans le monde. Pour pouvoir devenir membre de Mensa, il convient de passer des tests psychométriques organisés par l’association (pour les personnes de plus de 18 ans) ou chez un psychologue et obtenir un score de QI supérieur ou égal à 130. Les membres de Mensa constituent une coupe transversale de l’humanité sans hiérarchie ni distinction : ce sont des gens d’origines géographiques et sociales les plus diverses, indépendamment de toute considération de culture, d’instruction, de profession, de richesse, d’âge, de genre, d’opinion ou de mode de vie.

Le Président de Mensa Réunion est Mr Jérôme Branswyck, la trésorière, Mme Géraldine Wagnon, le secrétaire, Mr Philippe Médina. C’est Mme Isabelle Genty, psychologue, qui supervise le passage des tests

Prochaine session de tests : le samedi 6 mai de 14h à 16h.

Plus d'informations ici.