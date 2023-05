Messe de la Pentecôte : des milliers de fidèles rassemblés à l'église du Chaudron

L'une des fêtes la plus importante de la chrétienté, la Pentecôte se célèbre cinquante jours après Pâques et commémore la descente de l'Esprit-Saint parmi les apôtres. Mort pour le salut du monde (le Vendredi Saint), Jésus ressuscite (le jour de Pâques) et s'élève au ciel (à l'Ascencion) avant que son esprit soit envoyé aux hommes à la Pentecôte par son père, Dieu.

Cette dernière célébration clôt les sept semaines du temps pascal.

Dans le chapitre 2 des Actes des apôtres, la Pentecôte est décrite ainsi :

"Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer."

- Une grande messe au Chaudron –

À La Réunion, les fidèles ont pour habitude de se rassembler dans toutes les églises de l'île. Pour ce rendez-vous traditionnel, la journée commence à 8h15 ce lundi à l'église du Saint-Esprit du Chaudron à Saint-Denis. À 14h30 se tiendra la messe.

- Jour férié et journée de solidarité –

Si ce lundi est un jour férié, certains devront tout de même se rendre au travail.

Par une loi de 2004, le lundi de Pentecôte a été décrété comme journée nationale de solidarité même si les entreprises peuvent depuis 2008 choisir n'importe quel jour pour y participer.

Mise en place un an après un été de forte canicule qui a tué plus de 19.000 personnes, cette journée permet de financer le plan d'aide aux personnes âgées et handicapées qui a pour objectif la création d'emplois dans le secteur de l'aide à la personne, le financement de travaux de modernisation ou encore les heures d'aide à domicile.

Pour ce faire, les salariés travaillent une journée, soit sept heures de travail, sans rémunération.

