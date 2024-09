Messe de la Salette : des milliers de fidèles convergent vers Saint-Leu pour prier la Vierge

Comme chaque année à cette période, la ville de Saint-Leu bat au rythme de la fête de La Salette. Ce jeudi 19 septembre 2024, des milliers de fidèles vont converger vers l'église pour célébrer Notre-Dame de la Salette et la remercier d'avoir protégé la commune d'une terrible épidémie de choléra en 1859. Une messe sera célébrée à partir de 10 heures exceptionnellement par Monseigneur Gilbert Aubry, Monseigneur Pascal Chane-Teng étant absent du département.

"Avec Marie, vivons la grâce de la prière". Telle est l'invitation de la paroisse de Saint-Leu pour ce 19 septembre.

Un jour pas choisit au hasard puisque c'est le 19 septembre 1848 que la Vierge Marie est apparue à deux jeunes bergers – Mélanie et Maximin - dans la commune de la Salette en Isère.

L'invitation à une grande messe qui marque le début d'un rendez-vous spirituel pour des milliers de fidèles.

Des célébrations qui prendront fin le dimanche 29 septembre avec le pèlerinage du troisième âge, suivi d'une messe sur la place de la Salette.

- Une épidémie à l’origine de la Salette -

Toute l'origine de cette célébration débute en 1848 dans une petite commune de l'Isère, la Salette.

Une femme apparaît alors devant deux jeunes bergers.

Presque dix ans plus tard, en 1859, une épidémie de peste et de choléra s'abat sur La Réunion. À cette dame apparue à la Salette, le curé de Saint-Leu, le prêtre Louis Saissac, demande de protéger ses paroissiens, lui promettant le 10 avril 1859 de lui ériger une chapelle en son honneur.

Fidèles, paroissiens des communes voisins s'attèlent à ériger la chapelle sur le flanc de la colline de Saint-Leu.

Et alors que l'épidémie de choléra frappe l'île et fait près de 2.700 morts, la ville est épargnée. Les croyants parlent alors de miracle.

Un miracle que les fidèles – croyants ou non - célèbrent chaque année depuis dans l'espoir d'obtenir des "grâces" de la Vierge.

- Un moment entre ferveur religieuse et festivités -

A l’occasion de la fête de La Salette, la ville de Saint-Leu organise également différentes animations. Jusqu'au 22 septembre, des manèges et des concerts sont proposés du côté du Parc du 20 décembre et à La Ravine.

Retrouvez le programme ici.

- De nombreuses restrictions de circulation -

Sur la RN1A centre-ville de Saint Leu, dans le cadre de la fête de la Salette, la route sera fermée à la circulation.

Jusqu' au lundi 30 septembre 5h

• Circulation et stationnement interdits sur la Rue Haute, partie comprise entre le rond-point Nord et rue Gaspard

• Les riverains résidants entre le sanctuaire et la ravine de l’Etang devront emprunter la rue Haute dans sa portion comprise entre le sanctuaire et la rue Gaspard

• Circulation interdite sur la rue de la Salette et en double sens uniquement pour les riverains

Le jeudi 19 septembre de 5h à 18h

• Circulation interdite sur la rue Haute dans sa portion comprise entre le chemin Dubuisson (partie haute) et la rue Gaspard dans le sens Sud/Nord, sauf pour les riverains et les bus desservant le site.

• Stationnement interdit sur le côté montagne de la rue Général Lambert, entre le rond-point Nord et le pont de la Ravine Fontaine, sauf pour les bus desservant le pèlerinage de la Salette.

Les bus desservant le site devront emprunter les itinéraires suivants :

• Dans le sens Nord / Sud : RN1A, rond point Nord, puis dépose des voyageurs sur les emplacements prévus situés entre le rond point Nord et le pont de la Ravine Fontaine. Lesdits bus seront autorisés à stationner sur le parking situé face à la résidence Gabrielle.

• Dans le sens Sud/Nord : RN1A, Rue Haute, puis dépose des voyageurs rue Gaspard pour un stationnement sur le parking du boulodrome ou retour par la rue Général Lambert et la RN1A jusqu’au parking du cimetière pour stationnement.

À noter que l’arrêt et le stationnement des bus (hors bus des réseaux Kar’Ouest et Car Jaune) seront interdits sur la rue du Général Lambert, notamment pour la dépose ou reprise des pèlerins, hors des emplacements pré-cités.

• Circulation à sens unique SUD/NORD sur la rue Général Lambert, dans sa portion comprise entre l’intersection du chemin Dubuisson et le rond-point Nord, sauf pour les véhicules de plus de 3,5 t et les bus quittant la rue Gaspard.

• Circulation à sens unique NORD/SUD sur le front de mer (rues Compagnie des Indes, Boulevard Bonnier, de l’Océan) du rond-point Nord jusqu’à la rue de l’Océan.

• Stationnement interdit des deux côtés de la rue de l’Océan et sur le boulevard Bonnier dans le sens Sud/Nord sur une distance de 100 mètres à partir de l’intersection boulevard Bonnier/rue de l’Océan.

Le dimanche 29 septembre de 5h à 18h

• Circulation et stationnement interdits sur la rue Haute, portion comprise entre le rond-point Nord et la rue Gaspard. Les riverains résidants entre le sanctuaire et la ravine de l’Etang, devront emprunter la rue Haute dans sa portion comprise entre le sanctuaire et la rue Gaspard.

• Stationnement interdit sur le parking de la Ravine, réservé aux bus affrétés à l’occasion de la journée 3ème jeunesse et aux véhicules autorisés.

Les bus desservant le site de la Ravine devront emprunter les itinéraires suivants :

• Dans le sens NORD/SUD: RN1A, Rond-point Nord, rue Haute jusqu’au parking de la Ravine

• Dans le sens SUD/NORD : RN1A, rue Général Lambert, rond-point NOrd, rue Haute jusqu’au parking de la Ravine.

• L’arrêt et le stationnement seront interdits pour lesdits bus sur la rue Général Lambert.

Tous véhicules stationnés gênant le bon déroulement des festivités et la sécurité des pèlerins seront verbalisés, enlevés et mis en fourrière aux frais des propriétaires.

Des déviations seront mises en place par les voies adjacentes.

