Météo : arrivée d'un front froid ce vendredi matin

Après plusieurs jours aux airs d'intersaison, un front froid revient sur La Réunion ce vendredi 13 septembre 2024. "Les températures anormalement élevés en haute altitude vont dégringoler et on va perdre pas loin de 10 degrés pour les maximales au Volcan ou au Maïdo" détaille Météo France. (Photo www.imazpress.com)

"Sur le littoral et les basses pentes, cette baisse va plutôt osciller aux alentours des 4°c" ajoute Actu Météo 974

De la pluie est aussi à prévoir après, avec "un front balaie le territoire en cours de journée et donne de la pluie essentiellement dans le Sud, et plus particulièrement sur le massif du Volcan" précise Météo France.

"La perturbation arrive en matinée, les nuages et la pluie ne tardent pas à monter au Tampon puis la Plaine des Cafres et parfois même jusque dans Cilaos, le mauvais temps rejoint vite le Volcan et stationne toute la journée sur le secteur" ajoutent les prévisionnistes.