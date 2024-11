Les naissances diminuent à La Réunion, moins de 13.000 bébés nés en 2023

Ce vendredi 22 novembre, l'Insee de La Réunion dévoilé le bilan démographique 2023. Si au 1er janvier 2024, la population réunionnaise est estimée à 885.700 habitants, le solde naturel, qui porte la croissance de la population à La Réunion, continue de reculer. En 2023, le nombre de naissances diminue de nouveau pour atteindre son plus faible niveau depuis le milieu des années 1980. 12.880 bébés de mères domiciliées sur l’île sont nés, soit 330 de moins qu’en 2022 (Photo : www.imazpress.com)

Comme dans l’Hexagone, l’indicateur conjoncturel de fécondité diminue en 2023 et atteint 2,28 enfants par femme.

- En 2023, le nombre de naissances diminuent et la fécondité recule -

En 2023, 12 880 bébés sont nés de mères domiciliées à La Réunion, soit 330 de moins qu’en 2022 (-2,5 %). Il s’agit du nombre de naissances le plus faible qu’a connu l’île depuis le milieu des années 1980. Cette baisse s’inscrit dans la diminution progressive de la natalité après le rebond des années 2000.

Toutefois, le recul du nombre de naissances en 2023 à La Réunion est de moindre ampleur que dans l’Hexagone (-6,9 %). Si les naissances diminuent dans toutes les régions françaises, La Réunion est la région où cette baisse est la plus faible, après la Guyane (-0,4 %).

En 2023, l’indicateur conjoncturel de fécondité (ICF) diminue nettement à La Réunion pour atteindre 2,28 enfants par femme contre 2,37 en 2022. Cette baisse rompt avec la tendance observée depuis 2000, où l’ICF oscillait entre 2,36 et 2,51. Cependant, il est trop tôt pour savoir si cette évolution, comparable à la tendance nationale, est le signe d’un changement durable dans la société réunionnaise. La Réunion reste toutefois le département français, après la Guyane et Mayotte, avec la fécondité la plus élevée.

Par ailleurs, les Réunionnaises continuent d’avoir des enfants plus tôt qu’au niveau national. En 2023, l’âge moyen à la maternité s’élève à 29,3 ans sur l’île, soit 1,6 an de moins que dans l’Hexagone. Mais comme en France métropolitaine, les mères réunionnaises d’aujourd’hui mettent leurs enfants au monde plus tard que leurs aînées : au début des années 1990, elles accouchaient en moyenne à 27 ans.

En 2023, 220 bébés sont nés de mères mineures, soit 1,7 % des naissances. Cette part est stable par rapport à 2022, mais reste cinq fois plus élevée qu’en France métropolitaine (0,4 %).

- Démographie - le solde naturel continue de reculer à La Réunion -

La population de La Réunion est estimée à 885 700 personnes au 1er janvier 2024. Entre 2014 et 2024, elle augmente de 0,5 % en moyenne par an, à un rythme supérieur à celui de la France métropolitaine (+0,3 %). La croissance de la population de l’île est cependant moindre que par le passé : +1 % en moyenne par an entre 2004 et 2014, et +1,7 % entre 1994 et 2004.

Le solde naturel, différence entre le nombre de naissances et de décès, continue de porter la croissance démographique réunionnaise.

Il diminue cependant depuis dix ans, et atteint 7 370 en 2023. Il s’agit du niveau le plus faible depuis 1950, à l’exception de l’année 2022, marquée par un nombre élevé de décès.

Quant au solde migratoire, différence entre les arrivées sur l’île et les départs, il est déficitaire depuis le milieu des années 2010.

- Le nombre de décès baisse nettement en 2023 à La Réunion mais reste plus élevé qu’avant la crise sanitaire -

En 2023, 5 510 personnes domiciliées à La Réunion sont décédées (figure 3). Le nombre de décès diminue de façon importante par rapport à l’année précédente : -880, soit -13,8 %. Mais en 2022, les décès avaient nettement augmenté en raison d’une forte surmortalité au premier trimestre en lien avec la pandémie de Covid-19 [Leperlier, 2023 ; pour en savoir plus (7)].

Le nombre de décès est cependant plus élevé en 2023 qu’en 2019, avant la crise sanitaire (+8,8 %). L’île fait partie des départements où la hausse des décès domiciliés entre 2019 et 2023 est la plus importante, en lien avec la croissance progressive du nombre de seniors. Au 1er janvier 2024, 21 % des habitants ont 60 ans ou plus, contre 14 % dix ans plus tôt.

Toutefois, La Réunion reste le troisième département le plus jeune de France, après Mayotte et la Guyane. Sur l’île, 29 % des habitants ont moins de 20 ans, une part encore nettement supérieure à celle des 60 ans ou plus (21 %). Dans l’Hexagone au contraire, les jeunes sont moins nombreux que les seniors (23 % de la population contre 28 %).

Du fait de la jeunesse relative de sa population, le taux brut de mortalité est nettement inférieur à La Réunion par rapport à l’Hexagone (5,9 ‰ contre 9,3 ‰). Néanmoins, le taux de mortalité standardisé est comparable, tant pour les moins de 65 ans que pour les plus âgés.

Par ailleurs, la mortalité infantile reste élevée à La Réunion : 6,6 décès pour 1 000 enfants nés vivants, soit près de deux fois plus que dans l’Hexagone (3,5 ‰). Ce constat pourrait être lié à des conditions socio-économiques moins favorables sur l’île, davantage de facteurs à risque pesant sur les grossesses, et à une entrée plus tardive des femmes enceintes dans le parcours de santé prénatale.

En outre, la mortalité infantile ne baisse plus à La Réunion depuis le début des années 1990. Elle reste stable dans l’Hexagone depuis 2005. Elle est cependant moins élevée à La Réunion que dans les autres DOM : 8 ‰ en Martinique, 7,5 ‰ en Guadeloupe, 8,2 ‰ en Guyane et 9,5 ‰ à Mayotte.

- En 2023, l’espérance de vie augmente à La Réunion et se rapproche du niveau national -

En 2023, à La Réunion, l’espérance de vie à la naissance s’élève à 85,1 ans pour les femmes et à 79,4 ans pour les hommes. Les femmes gagnent 0,6 années d’espérance de vie par rapport à 2019 et les hommes 2,1 ans. En 2022, l’espérance de vie avait reculé, suite au surcroît de mortalité enregistré.

L’écart d’espérance de vie avec la France métropolitaine se réduit : il s’élève en 2023 à 0,7 an, pour les hommes comme pour les femmes.



Entre janvier et septembre 2024, 8 970 enfants sont nés de mères domiciliées à La Réunion, soit 900 naissances de moins qu’entre janvier et septembre 2023 (-9,1 %). Dans l’Hexagone, le nombre de naissances baisse de façon moins marquée sur la période (-1,8 %).

De janvier à septembre 2024, 4 370 personnes sont décédées à La Réunion, toutes causes confondues, soit nettement plus qu’entre janvier et septembre 2023 (+8,3 %, soit +330 décès).

De plus, le nombre de décès reste plus élevé par rapport à la même période de 2019 (+17,0 %, soit +640 décès).

Dans l’Hexagone, entre 2023 et 2024, le nombre de décès augmente légèrement (+0,9%) sur les neuf premiers mois.