Mon toit est-il prêt pour la saison cyclonique ?

Comme chaque année, la période cyclonique approche et avec elle, l’angoisse de dégâts matériels, de déclaration à l’assurance… À Saint-Benoît, Thierry Fontaine a préféré anticiper et refaire sa toiture dès le mois de juin. Après un passage au salon de la maison, Thierry a fait son choix et s’est tourné vers Toitures Services Réunion (TSR) pour effectuer ses travaux (Photo D.R.)

Témoignage:

Rapide, efficace et durableÀ 60 ans, Thierry Fontaine veut préparer une retraite sereine, en évitant de réaliser des travaux de réparations en toiture.Construite il y a 30 ans à Sainte-Suzanne, sa maison a vécu quelques passages cycloniques. « J’avais deux zones de fuites au milieu de ma toiture et des points de rouille ». J’avais des récipients pour recueillir l’eau venant du faux plafond lors de fortes pluies. Alors, au lieu de repeindre et de faire quelques réparations non pérennes, j’ai décidé de changer toute ma toiture et les gouttières, précise Thierry.

Une équipe d’experts qualifiés sur place, 3 semaines de travaux et Thierry contemple son toit flambant neuf : « Je suis aussi dans le BTP, donc je connais un peu, et franchement, ils ont fait du bon boulot chez TSR. » « Ils étaient vraiment à l’écoute. »

Un savoir-faire depuis plus de 17 ans

Avec plus de 500 interventions par an, Toitures Services Réunion s'inscrit comme le leader de la couverture et de l'étanchéité sur l'île. De la petite réparation jusqu’aux grosses interventions.

Et Thierry ne s’est pas trompé lorsqu’il a fait son choix après la présentation de plusieurs devis : "j’avais confiance en eux depuis le début." "En plus, ils m’ont aidé à monter le dossier de subvention, ils nous accompagnent pour les aides financières, comme ils sont partenaires d’EDF !". «"’ai juste eu besoin de signer un formulaire pré-rempli", ajoute-t-il.

TSR offre un service complet et de haute qualité pour les particuliers, les professionnels, les syndics et même les collectivités, sur les quatre coins de l’île. Certifié RGE Qualibat 2024, TSR respecte les normes du secteur. "Notre objectif est de garantir la fiabilité et la durabilité des travaux afin d’assurer la tranquillité d’esprit de nos client" conclut le directeur.

Toitures Services Réunion va au-delà de la rénovation et de la réparation toiture : « nous vous offrons des solutions sur-mesure adaptées pour tous vos projets », grâce au bureau d’études techniques internes et à l’atelier de fabrication qui se situent à Sainte-Marie.

