Comment vous dire, Monsieur le Président, qu'il faut arrêter de vous enfoncer et d'enfoncer la France

Cher Monsieur le président comment vous dire… Votre camp a perdu l’élection législative que vous avez provoqué sur un coup de tête, un mouvement d’humeur, simplement guidé par votre égo voulant que vous soyez le chef et le maître de tout. Comment vous dire cher Monsieur le Président que cette élection législative est définitivement perdue pour vous, vos alliés d’hier d’aujourd’hui et de demain (Photo www.imazpress.com)

Comment vous dire, Monsieur le Président, vous pensiez que la gauche, jamais ne pourrait s’unir, vous pensiez que votre camp serait dopé par ce nouveau challenge, vous pensiez que le Rassemblement national ne serait pas majoritaire et qu'au pire même si cela été le cas vous sauriez juguler la montée de l'extrême droite.

Comment vous dire, Monsieur le Président, vous avez eu finalement presque tout faux. En quelques heures la gauche s'est unie et a trouvé un programme de gouvernement loin, très loin de vos préoccupations de gouvernant ultra libéral favorisant toujours le camp des plus riches, face à celui des plus pauvres.

Comment vous dire Monsieur le Président, à quel point vous avez heurté l'électorat en mettant sur le même plan l’extrême droite et la gauche.

Comment vous dire, Monsieur le Président, à quel point vous vous êtes déshonoré en renvoyant dos à dos, les ennemis de la démocratie de la liberté des droits fondamentaux et ceux qui justement se battent contre tout cela, à leur manière et sans doute avec des défauts, mais qui ont le courage et le mérite de le faire.

Comment vous dire, Monsieur le Président, certes au soir du second tour votre camp s'est classé en deuxième position, devant le Rassemblement national, mais derrière le Nouveau front populaire.

Comment vous dire, Monsieur le Président, ces résultats parlent d'eux-mêmes. vous êtes loin de faire l'unanimité dans le monde politique et encore moins auprès du peuple français.

Comment vous dire, Monsieur le Président que vous aurez beau tourner et retourner l’équation, le bloc le plus important à être sorti des urnes est celui de la gauche unie.

Comment vous dire, Monsieur le Président que dimanche 7 juillet, les Réunionnais et la population Française ont voté en majorité pour un autre front que le vôtre.

Comment vous dire, Monsieur le Président : admettez-le.

Comment vous dire, Monsieur le Président, qu'il convient de cesser immédiatement de vous comporter comme un enfant gâté adepte du "quoiqu'il en coûte", quitte à nommer un Premier ministre issu d'un groupe minoritaire.

Comment vous dire, Monsieur le Président, qu’après avoir ridiculisé notre pays aux yeux du monde, il convient d'éviter de le précipiter dans le chaos engendré par vos humeurs, votre égo, vos problèmes de gouvernant ultra libéral.

Comment vous dire, Monsieur le Président, que la République mérite bien plus que vos pathétiques tentatives de petits arrangements entre amis, La Rényon nou apèl sa kozman deryèr la kizine, vous devriez facilement comprendre.

Comment vous dire, Monsieur le Président, que votre dernière lettre visant à retarder la nomination d'un.e Premier.e ministre en espérant retourner la situation à votre avantage est aussi vaine que pitoyable.

Comment vous dire, Monsieur le Président, qu'estimer que personne n'a gagné parce que vous avez perdu est une nouvelle preuve de votre mépris pour la population.

Comment vous dire, Monsieur le Président, que si vous vous estimez être le "protecteur de l’intérêt supérieur de la Nation", vous en êtes en réalité le premier pourvoyeur.

Comment vous dire, Monsieur le Président, qu'appeler à "la concorde" et à "l’apaisement" après avoir passé sept ans à embraser le pays illustre une nouvelle fois votre déconnexion à la situation dans laquelle vous avez plongé la France.

Comment vous dire, Monsieur le Président que vous n’avez désormais qu’un seul choix.

La règle non écrite dans la Constitution, mais relevant de la tradition républicaine exercée tout au long de la Ve République, veut que soit nommé.e à Matignon, une femme ou un homme issu du groupe le plus important à l'Assemblée nationale. Celui du Nouveau front populaire en l'occurrence.



Comment vous dire, Monsieur le Président, les Françaises et les Français ne vous laisseront pas censurer la décision des urnes.

N'en doutez pas, Monsieur le Président, elles et ils sauront vous le dire à leur manière, à leur façon, poussés à bout de désespérance.

Comment vous dire, Monsieur le Président, que sauf votre respect, votre déconvenue n’aurait aucune importance, elle serait même salutaire pour le pays, si ce n’est qu’elle vous conduirait à entraîner toute la République dans votre disgrâce.

Comment vous dire, Monsieur le Président, vous n'avez qu'une chose à faire : arrêtez de vous écouter.

La rédaction d'Imaz Press