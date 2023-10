Mort de Loïc Louise : dix ans après, le gendarme sera jugé pour homicide involontaire

Le 3 novembre 2013, Loïc Louise, étudiant Réunionnais à Orléans est mort après avoir reçu une décharge de saser. Il avait 21 ans. À l'origine de ce coup de taser, un gendarme. Dix années après ce drame, le gendarme mis en cause a été renvoyé devant le tribunal correctionnel d'Orléans après avoir été mis en examen pour homicide involontaire. La date du procès n'est pas encore connue, mais la famille compte bien faire le déplacement depuis La Réunion (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

Après des années d'instruction et d'expertises, afin d'établir un lien entre le tir de Taser et le décès du jeune homme, le gendarme a finalement été renvoyé devant le tribunal correctionnel d'Orléans pour homicide involontaire.

"L'instruction a enfin avancé dans le bon sens pour nous, confie Me Fabrice Saubert, l'avocat des parents de Loïc Louise. "On considère que le Taser a joué un rôle dans le décès de Loïc Louise. Il aura fallu dix ans. Il y a eu quatre juges d'instruction, deux ou trois parquetiers et de nombreuses analyses scientifiques."

Au début de l'enquête pourtant, aucun lien entre l'usage du Taser et le décès n'avait été établi, mais une information judiciaire pour homicide involontaire avait été ouverte. Six ans après les faits, le procureur la République de l'époque avait requis la mise en examen de l'ancien militaire. La juge d'instruction n'avait pas suivi les réquisitions du procureur et avait placé le mis en cause sous le statut de témoin assisté.

La date du procès n'est pas encore connue, mais la famille compte bien faire le déplacement depuis La Réunion. "La mère a besoin de rencontrer cet homme. Elle a envie de l'entendre et de voir comment il affrontera son regard", poursuit l'avocat.

- Dix années de combat -

Le fruit d'un long combat de près de 10 ans pour cette famille, dont le décès de leur fils remonte à 2013.

C'est à la Ferté-Saint-Aubin que Loïc Louise a perdu la vie après avoir reçu une décharge de pistolet électrique tirée par un gendarme.

Les faits se sont déroulés après une fête d'anniversaire. La soirée dégénère. Selon le média La République du Centre, une violente bagarre éclate entre Loïc Louise et son cousin, nécessitant l'intervention d'une dizaine de gendarmes.

L'un d'eux aurait fait alors usage de son taser sur la victime. Loïc Louise a reçu une première décharge de 17 secondes, puis une seconde. Il s'effondre et décède quelque instants plus tard, ajoute nos confrères.

