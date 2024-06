Mouvements de terrain : l'état de catastrophe naturelle reconnu dans six communes de l'île

L'état de catastrophe naturelle a été reconnu ce vendredi 28 juin 2024 dans les communes de Petite-Île, Cilaos, La Possession, Saint-Denis, Saint-Leu et Saint-Louis suites aux différentes intempéries survenues en janvier. Cette reconnaissance porte sur des mouvements de terrain causés par le cyclone Belal, la tempête Candice, et par les fortes pluies survenues entre le 14 et le 31 janvier. L'état de catastrophe naturelle pour vents forts n'a cependant été reconnu dans aucune commune de l'île (Photo d'archive rb/www.imazpress.com)

Dans une décision rendue le 11 juin 2024 par une commission interministérielle, six communes de l'île peuvent avoir "droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l’objet des contrats d’assurance" détaille l'arrêté publié au Journal officiel ce vendredi.

Entre le 14 et le 31 janvier, des mouvements de terrains "d’origine naturelle et déclenchés par des cumuls de précipitations présentant une période de retour supérieure à 10 ans" ont été notés dans six communes de l'île.

La totalité des communes de l'île ont cependant été déboutée de leur demande de reconnaissance d'état de catastrophe naturelle concernant les vents violents survenus au mois de janvier. "Le phénomène ne réunit pas les critères fixés (...) il est associé à un évènement cyclonique tropical mais l’intensité anormale de l’agent naturel durant l’évènement n’est pas caractérisée" se justifie le comité.

"Les dommages provoqués par les vents violents qui ne réunissent pas les caractéristiques des vents cycloniques sont couverts par la garantie "tempête" obligatoirement prévue par les contrats d’assurance dommages aux biens" ajoute-t-il par ailleurs.

A noter que l'état de catastrophe naturelle reconnu en lien avec les fortes pluies et les coulées de boue de Belal et Candice a été reconnu.

