Entre repas, cadeaux et inflation, les Réunionnais.es essayent de préparer au mieux les fêtes de fin d'année

Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Entre repas à préparer, cadeaux à offrir et augmentation des prix, les Réunionnais.es jonglent en essayer de préparer au mieux ces incontournables rendez-vous festifs. Un objectif pas toujours facile à réaliser (Photo : www.imazpress.com)

"Pour les fêtes, je vais commencer d’abord par m’occuper des achats prioritaires, les cadeaux, et ensuite la nourriture, pour le reste, on verra plus tard" explique Marie, 50 ans, qui s'occupe d'emballer des cadeaux en face d'un magasin de jouets de Saint-Denis.

Has'naa Bénard, directrice du magasin de Starjouet à Sainte-Marie, confirme :"d'année en année, les Réunionnais.es s'y prennent de plus en plus tard pour acheter les cadeaux, c'est peut-être à cause de la hausse des prix";

En avril 2024, selon les chiffres de l'Insee, l'inflation avait augmenté de 3,6% à La Réunion. Ce taux est descendu à 1,5 % en octobre 2924, mais les prix restent élevés.

Lire aussi - Les prix ont grimpé de 1,5 % en un an, l'augmentation est supérieure à celle de l'Hexagone

- Qui dit fête, dit dépenses -

D'autres Réunionnais.es préfèrent s'y prendre à l'avance, justement à cause de la hausse des prix. "Qui dit fête, dit dépenses et traka i monte si nou" commente Yolaine, 44 ans, qui sort d'un magasin de décoration avec à la main, quelques guirlandes et des boules de Noël. "Ce qui m'empêcherait de fêter Noël, c'est essentiellement l'inflation, la hausse des prix", dit-elle.

"Tout coûte cher, c'est impossible pour moi de gérer seule la nourriture, les cadeaux et les décorations. Pour l'instant, je souhaite me concentrer sur mes décorations et pour le reste, ce sera un peu plus tard." poursuit-elle.

Vincent Helaine, responsable du magasin Festi déco, signale : "Cette année, j'ai noté que les clients sont venus beaucoup plus tôt. Depuis la mi-octobre, les gens sont venus faire leurs achats en s'y prenant à l'avance et ont pu étaler leurs dépenses en fonction de leur budget." Regardez

- "Impératif de fêter Noël"-

Interrogée dans les rues de Saint-Denis, Fabiola, 45 ans, vient de terminer ses achats dans une grande surface. Son sac plein de courses à la main, elle lance : "De nos jours, pour fêter Noël, il faut avoir un très bon budget, notamment pour la nourriture. Pour moi, la nourriture est ce qu'il y a de plus important."

Comme dans de nombreuses familles de La Réunion, Fabiola et ses proches ont misé sur un partage des dépenses pour le repas. "Tout le monde cotise. Noël est un moment de partage avant tout" commente-t-elle.

Lisa, 20 ans, qui déambule dans les rues du centre-ville dionysien, estime la ville de Saint-Denis, avec un sac à la main, confirme : "Noël, c’est avant tout un repas de famille". Elle souligne : "Malgré la situation financière compliquée actuelle à La Réunion, il est impératif de fêter Noël."

Attention toutefois à la fièvre acheteuse qui vous poussera à faire des achats couteux, bien loin de l'esprit de Noël.

dn/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com