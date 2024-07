La comédienne Lolita Tergemina nommée à la tête du Centre Dramatique National de l’Océan Indien

Ce lundi 8 juillet 2024, la ministre de la culture Rachida Dati en accord avec le président du Département Cyrille Melchior, la présidente de Région Huguette Bello et Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis, a approuvé la proposition de nommer Lolita Termina à la direction du centre dramatique national de l'océan Indien. Nous partageons le communiqué ci-dessous.

Première réunionnaise diplômée de l'école nationale supérieure des arts et techniques du théâtre (Ensatt) à Lyon, Lolita Tergemina est comédienne, metteuse en scène, traductrice en créole réunionnais et formatrice. Depuis 2005, elle explore avec sa compagnie Sakidi, les grands textes de répertoire classique et contemporain, traduits et joués en français et en créole réunionnais.

Lolita Tergemina souhaite faire du centre dramatique national de l'océan Indien un foyer vivant du vivre ensemble, un théâtre profondément ancré sur son territoire et animé par la volonté de créer du lien social.

Son projet s'appuie sur une présence forte d'artistes et notamment des compagnies associées, ambassadrices du centre dramatique à La Réunion et en métropole, comme Baba Sifon, Ibao et Qu'avez-vous fait de ma bonté.

À leurs côtés, une ruche d'auteurs, constituée de Penda Diouf, Jean- Laurent Faubourg et Barbara Robert, partira à la rencontre des Réunionnais afin de créer une collection de récits du réel insulaire.

Tous auront à cœur d'irriguer La Réunion de propositions artistiques de proximité, en s'emparant du Mobiltéat pendant les travaux de reconstruction du théâtre du Grand Marché pour habiter le territoire et s'adresser à des publics nombreux et rajeunis.

Lolita Tergemina prendra ses fonctions rapidement, succédant ainsi à David Vercey-Laithier, qui assume la direction par intérim du centre dramatique de l'Océan indien depuis le mois d'avril 2024.

