Opération "place nette" à Saint-Denis : 235 personnes contrôlées et 25 contraventions dressées

Les 24 et 25 septembre 2024, la police nationale de la Réunion a mené une opération "place nette" dans le secteur de la Trinité à Saint-Denis afin de lutter contre l'insécurité, les trafics de stupéfiant, les troubles à l'ordre public ainsi que toutes les formes de délinquance. Au total, 235 personnes et 25 véhicules contrôlées et 25 contraventions dressées (Photo Police nationale)

En partenariat avec les bailleurs sociaux, l'objectif de cette opération était de rassurer les habitants du quartier en marquant une présence visible et améliorer leur cadre de vie.

Bilan de cette opération :

- 58 effectifs mobilisés

- 235 personnes contrôlées

- 25 véhicules contrôlés

- 13 enlèvements de véhicules hors d'usage (VHU)

- 25 contraventions liées au titre de transport (CITALIS)

- 24 Procès verbaux électroniques

- 1 amende forfaitaire délictuelle

- 2 établissements recevant du public contrôlés

- visites des parties communes et des caves ont également été effectuées.

La police annonce que d'autres opérations seront à prévoir dans les jours à venir.