Orange Réunion : le réseau mobile mobilisé rétabli presque partout

Le réseau mobile d'Orange a été rétabli presque partout à La Réunion suite au passage du Cyclone Belal. Les Airbox sont remplacés provisoirement pour les clients déconnectés du réseau fixe, et des renforts ont été mobilisés pour accélérer le rétablissement complet des clients du réseau fixe. Nous publions ci-dessous leur communiqué de presse.

Depuis la levée de l’alerte rouge ce 16 janvier dernier, Orange et ses partenaires ont sillonné le territoire réunionnais pour dresser le bilan des dégâts du cyclone Belal et déployer les ressources pour rétablir au plus vite l’ensemble des services. A 10h ce vendredi 26 janvier 2024 : seulement 10 antennes mobile du réseau d’Orange sont hors service, réparties sur l’île (contre 140 au moment de la levée de l’alerte).

- La carte des antennes hors service est mise en ligne et actualisée sur le site internet d’Orange :https://reunion.orange.fr/reseaux/actu/

Orange compte à présent 2350 livebox déconnectées du réseau fixe. La plupart des coupures de service proviennent de dégâts sérieux impactant les câbles cuivre ou fibre, qui nécessiteront des travaux plus longs que les premières interventions car plus minutieux.

- Orange propose à ses clients qui sont à nouveau alimentés en électricité et qui n’ont toujours pas d’internet fixe de venir dans l’une de ses boutiques pour bénéficier d’un prêt gratuit d’airbox pendant la durée du dérangement.

- Une airbox est un équipement qui se connecte au réseau mobile 4G ou 4G+, et permet de connecter les équipements du foyer en wifi aux services internet. Plus d’informations sur : https://reseaux.orange.fr/vos-equipements/airbox-4g

- La liste des boutiques d’Orange est disponible ici : https://agence.orange.fr/ , la prise de rendez-vous est possible en ligne.

- Plus de 2.000 foyers et clients professionnels ont déjà bénéficié d’airbox Orange suite aux coupures de service internet provoquées par le cyclone Belal.