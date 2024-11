Orientations budgétaires 2025 : une réponse responsable et solidaire aux enjeux actuels

Lors de sa séance plénière le 27 novembre 2024, le Département a exprimé ses orientations budgétaires pour l'année 2025, en réponse aux défis sociaux et économiques urgents auxquels notre collectivité est confrontée. (Photo www.imazpress.com)

Face aux coupes et restrictions budgétaires sévères annoncées par le Gouvernement, qui vont impacter les collectivités et les ménages réunionnais, il est crucial de mettre en place des mesures concrètes et efficaces pour protéger la population réunionnaise.

Ces annonces nous obligent et nous imposent d’agir en responsabilité et lucidité. C’est la raison pour laquelle, ce matin le groupe socialiste « une ambition pour la Réunion » a réitéré un certain nombre de propositions afin qu’elles soient intégrées dans les orientations budgétaires 2025 et le budget qui sera débattu à la prochaine assemblée plénière.

Nous renouvelons, entre autres, les trois ambitions suivantes :

1. Accompagner les parents, protéger les enfants et favoriser leur réussite :

- Étudier la suppression des collèges de plus de 1000 élèves et construire de nouveaux collèges en concertation avec les partenaires.

- Mettre en place progressivement la cantine à 1 euro pour lutter contre la vie chère

- Mettre en place un Projet Éducatif Global pour prendre en compte le climat scolaire dégradé que nous observons dans nos collèges.

- Soutenir le financement de médiateurs de rue pour accompagner les plus vulnérables.

2. Renforcer l’accès aux droits et à la prévention pour répondre à l’urgence sociale :

- Mettre en place une clause d’insertion sociale pour privilégier l’embauche des chômeurs en fonction de leur situation géographique

3. Protéger et accompagner les plus vulnérables :

- Travailler avec les collectivités et les DRAJES/ARS pour construire des hébergements d’urgence.

- Considérer les violences sous toutes leurs formes comme une grande cause départementale et agir avec l’Etat pour éradiquer les drames auxquels nous assistons sur nos territoires

- Créer des MDPH dans chaque micro-région afin de décentraliser les demandes d’agréments.

Nous appelons à une démarche constructive et à l'unité pour répondre efficacement à ces enjeux cruciaux pour notre Département. Il est impératif que ces points viennent enrichir le futur OB 2025 afin de garantir une réponse adaptée et solidaire aux besoins de notre communauté.

Les conseillers départementaux du Groupe Saint-Denis « une Ambition pour Le département »

Brigitte Adame David Belda, Alexandra Clain, Jean-François Hoareau, Virgile Kichenin, Monique Orphé