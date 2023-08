Coupe du monde de rugby : "un lever de rideau" à Saint-Paul

A l’occasion de la coupe du monde Rugby 2023 qui aura le 8 septembre 2023 en France, le Comité de rugby de La Réunion en collaboration avec la ville de Saint-Paul organise un "lever de rideau" ce vendredi 8 septembre. De ce fait, la sélection masculine de rugby et les Makis de Madagascar s’affronteront à 20h au Stade Julius Benard à Saint-Paul suivis de la diffusion du match France- Nouvelle-Zélande à 23h (Photo: www.imazpress.com )

Dans moins de 16 jours le coup de sifflet va retentir au stade de France à Paris. Marquant le début de la dixième édition de la coupe du monde de rugby, les meilleures nations mondiales vont s’affronter dans l’optique de succéder aux Springboks de l’Afrique du Sud.

Et pour démarrer les hostilités le XV de France et les All Blacks Nouvelle-Zélande disputeront le match d’ouverture. A 9. 361 kilomètres du stade de France, à La Réunion, le Comité territorial de rugby met les petits plats dans les grands et organise aussi un événement exceptionnel pour le public réunionnais.

Au programme au Stade Julius Bénard de Saint-Paul :

- 20h : match d’exhibition entre la Sélection masculine Réunion vs la Sélection masculine de Madagascar "Les Makis"



pour petits et grands organisées avec les partenaires du Comitéen partenariat avec les clubs volontaires de rugby de la Réunion et les Brasseries de BourbonDiffusion sur deux écrans géants en live de la cérémonie d’ouverture et du match France vs Nouvelle -Zélande.

- La fête du Rugby -

Qui dit Coupe du monde de rugby dit fête du rugby. Le Comité territorial de rugby de La Réunion prévoit une "ambiance de folie". Entrée gratuite; fanfare, espace dédié à la restauration et buvette seront de la partie.

- A propos du Comité de Rugby de La Réunion -

Le Comité de Rugby de la Réunion est une association qui a pour objectif d'encourager et de développer la pratique du jeu de rugby (rugby à 15, rugby à 7, et toute autre forme de rugby appliquant les règles du jeu fixées par l’International Rugby Board), de diriger et de réglementer le rugby et d’en défendre les intérêts. Au-delà du jeu, le comité s'implique grandement dans l'éducation par le rugby avec des actions telles que Run

Rugby City dont le but est de transmettre des valeurs éducatives et citoyennes à des enfants de quartiers prioritaires de manière ludique, à travers des animations liées au rugby Le Comité tient à remercier l’ensemble de ses partenaires sur cet événement mais aussi sur toute la saison.