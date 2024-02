Ouverture de l'école d'enseignement supérieure Rubika Réunion

Jeux vidéos et cinéma d'animation 2D/3D

Déjà classée dans le top 5 mondial des meilleures écoles en jeux vidéos et dans le top 10 mondial en animation, Rubika Réunion ouvrira ses portes en septembre 2024 à Saint-Paul. Un campus d'étude supérieure qui forme les étudiants jusqu'à bac+5. (Photo : sly/www.imazpress.com)

RUBIKA Réunion est une école d’enseignement supérieur fondée par 2 studios réunionnais : GAO SHAN PICTURES (animation) et Studio PITAYA (jeu vidéo), travaillant aux côtés de RUBIKA Valenciennes. L'école, prochainement ouverte en septembre 2024 à Saint-Paul, formera les étudiants jusqu'au Bac+5 aux métiers du jeu vidéo et du cinéma d’animation 2D/3D à l’île de la Réunion. Permettant à de jeunes étudiants passionnés par les jeux vidéos et le cinéma d'animation d'en faire leur métier.