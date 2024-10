Patrice Latron nommé préfet de La Réunion

Patrice Latron a été nommé préfet de La Réunion en Conseil des ministres ce jeudi 31 octobre 2024. Son nom circulait depuis ce jeudi matin dans les médias. Il succède à Jérôme Filippini, qui a pris ses nouvelles fonctions en Corse (Photo LinkedIn)

Patrice Latron, qui était jusqu'ici Préfet d’Indre-et-Loire, devrait prendre ses fonctions dans les semaines à venir.

Il a précedemment occupé les postes de directeur de cabinet du préfet de l’Oise en 1998, sous-préfet de Saint-Martin-Saint-Barthélemy en 2000, secrétaire général de la préfecture de la Martinique en 2005, Secrétaire général de la préfecture de l'Hérault en 2008, préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en 2011 et préfet de l’Yonne en 2017.



Patrice Latron a également été le directeur de cabinet de la ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, Geneviève Darrieussecq, en 2020.



Il est titulaire d’un DEUG d’anglais et diplômé de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr.

Cyrille Melchior, président du Département, adresse "(ses) plus sincères félicitations à Patrice Latron pour sa nomination en qualité de Préfet de La Réunion".

"Cette nomination d’un connaisseur des enjeux et problématiques des Outre-mer, puisqu’il a assumé plusieurs missions en lien avec les Outre-mer dans sa carrière, sera un atout indéniable à l’aune des grands enjeux qui touchent notre territoire, à commencer par celui de la sécurité et des violences, un sujet particulièrement important pour le nouveau préfet qui devra s’attacher à apporter de l’apaisement et de la sérénité au sein de la société réunionnaise" affirme-t-il.

