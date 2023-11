Philippe Vigier s'exprime à la Conférence des Présidents des Régions Ultrapériphériques

Le ministre délégué chargé des Outre-Mer, Philippe Vigier, a participé à la Conférence des Présidents des Régions Ultrapériphériques (RUP), à Tenerife, le jeudi 9 novembre 2023. Le ministre en a profité pour insister sur la nécessité que l’UE poursuive ses efforts "pour mieux tenir compte des spécificités des RUP", notamment en matière d’adaptation des normes européennes et de régimes des aides d’État. Nous publions le communiqué de la préfecture ci-dessous. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Le Ministre délégué chargé des Outre-Mer M. Philippe Vigier a participé ce jeudi 9 novembre 2023 à la Conférence des Présidents des régions ultrapériphériques (RUP) européennes qui s’est tenue à Tenerife aux Canaries, et qui a notamment réuni l’ensemble des Présidents des RUP de France, d’Espagne et du Portugal et représentants de leurs gouvernements, la Commission européenne et les députés européens de ces territoires.

Le Ministre délégué a tenu à se rendre à cette Conférence qui constitue un événement annuel majeur pour nos territoires ultra-marins européens afin d’y porter les messages des autorités françaises aux côtés des représentants des RUP françaises (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin, La Réunion et Mayotte). Il a insisté sur la nécessité que l’UE poursuive ses efforts pour mieux tenir compte des spécificités des RUP, notamment en matière d’adaptation des normes européennes et de régimes des aides d’État. A cet égard, il a salué les travaux engagés en vue d’une "certification RUP" en remplacement de la certification "CE " pour permettre d’importer des matériaux de construction localement et de faire ainsi baisser les coûts des importations qui se répercutent sur les prix et le pouvoir d’achat dans nos territoires. Cette première initiative pourrait être suivie d’autres certifications RUP sur d’autres types de produits lorsque cela se justifie localement.

A cette occasion, il a salué le passage de relais de la Présidence des Canaries à La Réunion, représentée par la présidente du conseil régional, Mme Huguette Bello.

Il a également insisté sur la nécessité de continuer d’accompagner les RUP dans leur adaptation au changement climatique face aux effets dévastateurs de la multiplication des inondations, des cas de sécheresse durables, et des phénomènes cycloniques notamment, pour renforcer leur résilience, les Outre-Mer étant aux "avant-postes" de ces défis majeurs.

Le Ministre délégué a plaidé pour renforcer l’attractivité de nos territoires ultra-marins, leur intégration régionale, en valorisant davantage leurs atouts.

Enfin, il a rappelé les mesures prises par le Gouvernement pour venir appuyer et renforcer les autorités de gestion, afin d’accélérer la consommation des crédits européens. A plus long terme, une réflexion structurelle devra être menée sur la manière d’améliorer collectivement la gestion des Fonds européens. Enfin, le Ministre délégué a sensibilisé les participants sur la crise de l’eau à Mayotte et sur la nécessité d’adapter les mécanismes européens de soutien aux situations d’urgence.

A cette occasion, il s’est entretenu avec la Commissaire européenne à la Cohésion et aux réformes chargée des RUP, Mme Elisa Ferreira pour aborder la question des fonds de cohésion, de l’aide au renouvellement des flottes de pêche ainsi que le soutien de l’UE pour les grands projets d’infrastructures de désenclavement vertueux sur le plan environnemental, et l’importance des routes maritimes vertes.

Il s’est également entretenu avec le ministre espagnol, M. Pascual Navarro Rios et le ministre portugais, M. Tiago Antunes, chargés des questions européennes sur les sujets d’intérêt commun, et a salué la mobilisation de la présidence espagnole du Conseil de l’UE en faveur des Outre-Mer.