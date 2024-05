Place nette à Saint-Benoît : 1.398 personnes contrôlées, neuf personnes placées en garde à vue

Du lundi 22 au lundi 29 avril 2024, les gendarmes de la compagnie de Saint-Benoît, appuyés par les militaires de toutes les unités de La Réunion ont réalisé sept opérations visant à lutter contre les incivilités, le trafic de stupéfiants, la délinquance routière et les atteintes à l'environnement. Plus de 1.000 personnes ont été contrôlées, neuf personnes ont été placées en garde à vue (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Les 241 militaires déployés ont contrôlé 1.398 personnes et 675 véhicules et ont fouillé 22 caves et parties communes.

L’engagement des gendarmes conduit entre autres, aux placements en garde à vue de 9 personnes, aux auditions libres de 10 mis en cause et de relever 146 infractions.

Lors des opérations, des moyens spéciaux comme les drones et le véhicule de lecture automatisé des plaques d’immatriculations ont été utilisés.