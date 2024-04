Plan de sauvetage de Corsair : la Commission européenne doute de la viabilité de la compagnie

La Commission européenne a publié vendredi 5 avril 2024 ses conclusions sur l'enquête approfondie sur le plan de restructuration modifié de la compagnie aérienne Corsair, qui dessert les Outre-mer. Lancée en février, l'enquête souligne le "doute" de la Commission européenne concernant ce plan de sauvetage, "en particulier du rétablissement de la viabilité à long terme" de Corsair (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

La Commission indique "ne pas croire en la capacité de Corsair de continuer à voler de manière pérenne sans un apport financier récurrent de l’Etat". Elle déclare aussi que Corsair "aurait potentiellement obtenu des aides d’Etat additionnelles durant la période de restructuration", ce qui aurait des effets de "distorsion de concurrence".

"Autre fait important, la Commission européenne révèle "un nombre de lacunes" dans le plan présenté par l’Etat. Car si l’Etat avait insisté sur le rôle de Corsair dans les Dom-Tom, or "les mesures commerciales prises par Corsair afin de renouer avec la rentabilité vont précisément dans le sens contraire" détaille L'Echo touristique. "Corsair a plutôt récemment réorienté son activité vers l’Afrique. Ce qui n’est donc pas en accord avec ce qu’indique l’Etat ni avec le plan approuvé par l’Europe en 2020" ajoute le média.

"Cette étape logique permettra à Corsair et aux autorités françaises, avec qui nous sommes parfaitement alignés, de convaincre la Commission européenne du bien-fondé et du sens de notre projet, au niveau opérationnel, économique et financier," déclare le PDG Pascal de Izaguirre, dans un communiqué relayé par nos confrères.

"Corsair a déjà fait une grande partie du chemin dans son redressement, et cela commence d’ailleurs à porter ses fruits puisque nous bénéficions d’une dynamique commerciale très solide sur les derniers mois, grâce à une confiance accrue de nos clients et de nos partenaires. Nous sommes donc sereins et déterminés à poursuivre dans cette voie."

Pour rappel, Corsair avait bénéficié de 141 millions d'euros en prêt direct de l'Etat en 2020 face à la crise Covid.

La publication de cette notification au Journal officiel de l’Union européenne devrait avoir lieu en fin de semaine. Les différentes parties prenantes auront 30 jours pour donner leur avis.