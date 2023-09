Plein emploi : les élus demandent des mesures adaptées aux Outre-mer

Actuellement, le projet de loi pour le plein emploi est examiné au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Un projet de loi qui prévoit de délivrer le revenu de solidarité active (RSA) sous conditions. Parmi ces conditions, travailler à minima 15 heures par semaine. Un projet de loi pour lequel nos deux députés Jean-Hugues Ratenon et Philippe Naillet sont montés au créneau, interpellant le ministre du travail, Olivier Dussopt (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

"Jamais il n'a été question de recherche d'emploi pour percevoir le RSA", lance le député Jean-Hugues Ratenon, fustigeant l'exécutif de vouloir être "dans une position de dominant, dominé".

"En Outre-mer, votre mesure stricte risque d'affecter la population vulnérable, risque d'aggraver la misère sociale."

Il le dit, "comment le gouvernement prévoit-il d'atteindre le plein emploi à La Réunion ?

En excluant les individus, en radiant les gens et en forçant les bénéficiaires du RSA à travailler gratuitement...? Nous vivons vraiment une période étrange."

Prenant la parole juste après, Philippe Naillet. "La situation à La Réunion ne peut pas être comparée à aucune autre", dit-il. "Près de 230.000 personnes vivent de RSA, 320.000 vivent en-dessous du seuil de pauvreté, 18% de chômage, un quart des jeunes sans formation, qualification et emploi", rappelle le député.

Ce "que l'on demande, ce sont des mesures d'urgence".

Le député ajoute, "je n'ai jamais rencontré un Réunionnais qui m'a dit moi ce que je souhaite c'est vivre du RSA toute ma vie. Les gens veulent s'en sortir avec des emplois durables et de vrais emploi".

"Il faut apporter des solutions justes et durables car les Réunionnais veulent travailler".

- Un projet de loi "plein emploi", fustigé à gauche -

Les députés ont commencé lundi l'examen dans l'hémicycle du projet de loi "pour le plein emploi", farouchement combattu par la gauche, marquant le coup d'envoi d'une semaine de rentrée chargée qui pourrait voir le déclenchement d'un premier 49.3 sur un autre texte.

La gauche, vent debout contre des mesures jugées "infantilisantes" à l'égard des plus précaires comme les allocataires du RSA, a défendu en vain une "motion de rejet" global du texte, largement repoussée (148 voix contre 62).

"Il faut en finir avec le totem de l'aide contre la pauvreté qui, parce que sans contrepartie, serait par essence meilleure que toutes les autres", a lancé le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui porte ce texte déjà adopté en première lecture au Sénat.

"C'est d'être accompagnés globalement, d'être insérés par le travail dont ont besoin les plus fragiles", a-t-il fait valoir, lançant à l'adresse des députés Insoumis qui l'interpellaient: "Ne parlez pas de travail, vous ne connaissez pas".

Pour atteindre l'objectif d'un taux de chômage à 5% d'ici à 2027, son texte propose de mieux coordonner les multiples acteurs du service public de l'emploi. Avec en clé de voûte l'opérateur Pôle Emploi, rebaptisé "France Travail".

- Activités obligatoires -

La priorité affichée est de mieux cibler les personnes les plus éloignées de l'emploi, en particulier les bénéficiaires du RSA, pour un "accompagnement plus personnalisé et plus intensif".



Ces allocataires - ainsi que certains jeunes suivis par les missions locales et les personnes suivies par un organisme d'insertion professionnelle des personnes handicapées - seraient désormais placés sur la liste des demandeurs d'emploi.

Les députés de la coalition Nupes et du RN se sont vivement opposés à cette inscription automatique, jugeant qu'elle ne tenait pas compte des situations particulières.

Ils ont aussi critiqué le fait que les conjoints des bénéficiaires du RSA soient également inscrits sur cette liste. Seulement ceux ayant un revenu mensuel de moins de 500 euros, a insisté Olivier Dussopt. Ce sera "une liste de fichage", a lancé de son côté le communiste Pierre Dharréville.

Les amendements visant à supprimer cette inscription automatique ont été rejetés, mais l'Assemblée n'est pas allée au bout lundi soir de l'article premier du projet de loi prévoyant cette mesure, qui doit s'appliquer à partir de 2025 au plus tard.

"Inutile", "superflu": toutes les oppositions ont par ailleurs fait front contre le changement de nom de Pôle Emploi, auquel s'était déjà opposé le Sénat. Mais leurs amendements ont été rejetés par le camp présidentiel.

Le projet de loi prévoit que tous les inscrits sur la liste élargie des demandeurs d'emploi seraient tenus à de nouveaux "devoirs" et à la possibilité d'une suspension de leur allocation en cas de manquement. Des mesures qui hérissent à gauche mais que la droite souhaite au contraire durcir.

"Nous pensons qu'en face du RSA il doit y avoir des contreparties", a défendu le député LR Philippe Juvin.

Le Sénat, à majorité de droite, avait inscrit noir sur blanc l'obligation d'accomplir de "15 à 20 heures" hebdomadaires d'activités, contre l'avis du gouvernement. Mais les députés ont précisé en commission que cela ne s'appliquerait que "si cela s'avère adapté à la situation particulière du demandeur d'emploi".

"Nos débats vont nous permettre de continuer à avancer", a assuré M. Dussopt, insistant sur le fait que les activités en question n'étaient pas du "travail gratuit" mais des "activités d'insertion et de formation".

