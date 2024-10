Saint-Denis : Guillaume Maniglier et Jérôme Besse accueillis par une cérémonie d'installation

Ce mercredi 30 octobre 2024, le commissariat subdivisionnaire du Chaudron a organisé une cérémonie d'installation pour la prise de fonction de Guillaume Maniglier et Jérôme Besse. Guillaume Maniglier occupe désormais le poste de commissaire divisionnaire nouveau chef du Service Territorial de Police Judiciaire (STPJ) et Jérôme Besse, commissaire de police, celui de nouveau chef du Service du Renseignement Territorial à La Réunion (SRT). L'occasion pour chacun de rappeler leurs missions au sein de leur nouveau poste (Photo : sly/www.imazpress.com)

Arrivé en mi-septembre, Guillaume Maniglier, le nouveau chef du service territorial de police judiciaire (STPJ) déclare : "J'ai un profil exclusivement judiciaire après un premier poste en sécurité publique pour voir les différents métiers de policier. Je me suis très vite spécialisé dans la police judiciaire où j'ai notamment été à la sous-direction anti-terroriste, ensuite à la division des affaires économiques et financières à la police judiciaire de Versailles et sur mon dernier poste j'ai été à l'office central de lutte contre le crime organisé à Nanterre". Un panel tourné exclusivement vers le judiciaire.

"Le service territorial de police judiciaire de La Réunion est basé à Saint-Denis et il dépend de la direction territoriale de la police nationale de La Réunion. Notre mission est de coordonner et harmoniser toute la filière judiciaire au niveau de la police nationale pour l'île, notamment avec une police à niveau de la division des investigations spécialisé pour tout ce qui est enquête criminelle d'envergure, lutte contre le trafic de stupéfiants et également lutte contre l'immigration illégale", explique le nouveau chef du STPJ.

"Nous avons également un niveau spécialisé sur la division de l'investigation, deux proximités qui touchent tout ce qui est infractions importantes mais plus proche de la police du quotidien, on parle des atteintes aux familles, mineurs, biens ou encore les dépôts de plainte. Et nous pouvons d'ores et déjà constater la progression du traffic de stupéfiant et les violences intrafamiliales. Pour le reste je sais que je ne m'ennuierai pas ici", affirme Guillaume Maniglier. Regardez

- Retour à La Réunion -

Après avoir occupé le poste de commissaire à La Réunion de 2017 à 2021, Jérôme Besse est reparti dans l'Hexagone pour aujourd'hui revenir sur l'île avec un nouveau poste : nouveau chef du Service du Renseignement Territorial (SRT).

"Mes priorités restent les mêmes, c'est-à-dire la défense et la sécurité des Réunionnais.e.s mais sur un nouveau terrain. Auparavant j'étais sur la voie publique, maintenant je suis sur des missions plus discrètes mais les principes restent les mêmes : la lutte contre l'économie souterraine avec le trafic de stupéfiant, blanchiment d'argent et autres", précise Jérôme Besse.

"La société réunionnaise est dynamique, j'ai vu de belles évolutions notamment au niveau économique, y'a un grand volontarisme. Du point de vue de la sécurité, j'ai eu le plaisir de voir que tous les partenariats avec les différents acteurs, instituteurs et mairies se sont extrêmement bien développés et que maintenant les partenariats sont solides", avoue ce dernier satisfait. Regardez

Concernant le développement du trafic de stupéfiant, le nouveau chef du SRT reste modéré : "je ne dirais pas qu'il se développe de manière exponentielle, je dirais plutôt que l'ensemble de la police nationale travaille de mieux en mieux donc forcément de plus en plus d'interpellations, de saisies et plus de mules. Mais effectivement la police saisit plus de matière".

