Police nationale : deux femmes et un homme interpellés pour trafic de drogue

Ce jeudi 8 août 2024, les effectifs du service territorial de la police judiciaire (STPJ) en collaboration avec la douane de l’aéroport Roland- Garros ont interpellé des mules. Deux femmes et un homme de l'Hexagone transportaient 210 et 211 grammes de cocaïne "in corpore". Une fois placé en garde à vue : l'une des mises en cause a été condamné à deux ans de prison dont un an avec sursis et l’autre à deux ans de prison dont six mois avec sursis. Quant à l’investigateur du voyage, il a été condamné à trois ans ferme. Nous publions le post ci-dessous (Photo : sly/www.imazpress.com)