L’emploi salarié continue d’augmenter en 2022, mais nettement moins qu’en 2021

Au quatrième trimestre 2022, l’activité économique reste dynamique malgré la poursuite des tensions sur les prix et du conflit en Ukraine. L’emploi salarié continue d’augmenter ce trimestre, avec 2.000 emplois supplémentaires par rapport au troisième trimestre. Le rythme des créations d’emplois en 2022 ralentit néanmoins par rapport à 2021 : sur l’année, 6.400 emplois sont créés, après 15.300 emplois en 2021. La croissance de l’emploi est uniquement portée par le secteur privé, notamment grâce à l’embauche d’apprentis. L’emploi augmente surtout dans le commerce et les services aux entreprises ce trimestre. La fréquentation touristique est au-dessus de son niveau d’avant la crise sanitaire. Au quatrième trimestre, les créations d’entreprises augmentent, tandis que la construction de logements ralentit. Dans ce contexte, le taux de chômage est quasi stable et concerne 17 % de la population active. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'Insee.

Fin 2022, 290.700 salarié·es travaillent à La Réunion, secteurs privé et public confondus. Alors qu’au niveau national, la croissance de l’emploi salarié ralentit progressivement depuis le début de l’année 2022, l’emploi salarié augmente au cours du 4e trimestre à La Réunion : 2.000 emplois sont créés (+ 0,7 % par rapport au trimestre précédent), après 1.300 emplois créés au 3e trimestre. Toutefois, les créations d’emplois sont moins importantes qu’en 2021. L’emploi salarié croît de 6 400 emplois en 2022, après la hausse exceptionnelle de 15.300 emplois en 2021.

En 2022, la croissance de l’emploi salarié reste plus élevée à La Réunion qu’au niveau national (+ 2,2 % contre + 1,3 %).

Le dynamisme des contrats en alternance, notamment l’apprentissage, explique près d’un quart de cette hausse annuelle.

Le contexte mondial continue de se traduire par de fortes tensions sur les prix. En juillet 2022, la hausse des prix à La Réunion sur un an avait atteint un pic (+ 5,6 % par rapport à juillet 2021). En décembre 2022, les prix à la consommation sont supérieurs de 3,9 % à leur niveau un an plus tôt, en décembre 2021.

Bien qu’en forte hausse, les prix augmentent moins qu’au niveau national (+ 5,9 %) et ce pour les principaux postes de consommation que sont les services, les produits manufacturés, l’alimentaire et l’énergie. À La Réunion, sur un an, la principale contribution à l’augmentation des prix est celle de l’alimentation (+ 8,5 % contre + 12,1 % au niveau national), qui représente 15 % du panier de consommation. Les prix des produits frais sont en hausse comparativement à décembre 2021 (+ 9,4 %), tout comme les prix des autres produits alimentaires (+ 8,4 %).

Malgré le ralentissement de l’économie mondiale au 4 trimestre 2022,, l’activité économique à La Réunion reste bien orientée: en janvier 2023, le volume d’heures rémunérées est supérieur de 17 % à son niveau de janvier 2019.

- L’emploi privé continue d’augmenter alors que l’emploi public diminue -

Au 4e trimestre 2022, le secteur privé crée 2.400 emplois, soit plus qu’au trimestre précédent (+ 1.400). Sur un an, ce secteur crée

7.800 emplois salariés. Comme en 2021, cette dynamique s’explique par la forte croissance de l’apprentissage, en lien avec la mise en place d’une aide exceptionnelle pour l’embauche en contrat d’apprentissage dans le cadre du Plan de relance de l’économie. En décembre 2022, 13.700 personnes, jeunes pour la plupart, sont en apprentissage, alors qu’elles étaient environ 4.000 en décembre 2019 et 2018.

En revanche, l’emploi public diminue pour le cinquième trimestre consécutif (– 400 emplois au 4e trimestre 2022). Sur un an,

1.400 emplois publics sont détruits. Ce trimestre, les contrats aidés non marchands « Parcours emploi compétences » (PEC) diminuent de 1.500 par rapport au trimestre précédent. Fin 2022, 9.500 personnes bénéficient de ce type de contrat ; elles étaient 11. 100 fin 2021.

- Des créations d'emplois particulièrement dynamiques dans le commerce et les services aux entreprises, notamment grâce à l'embauche d'apprentis -

Les emplois marchands sont créés principalement dans le commerce et les services aux entreprises, notamment grâce à l’embauche d’apprentis.

Dans le commerce, l’emploi salarié hors intérim augmente le plus ce trimestre (+ 400 emplois) après une baisse au 3e trimestre (- 100). Sur un an, 800 emplois sont créés dans ce secteur, après la forte hausse en 2021 (+ 2 400).

En 2022, dans les services aux entreprises, 300 emplois sont créés chaque trimestre. Sur un an, 1.200 emplois sont créés, après 2.200 en 2021.

Dans les secteurs de l’hébergement-restauration, les créations d’emploi restent soutenues (+ 200 emplois comme au trimestre

précédent) en lien avec la croissance de l’activité touristique. Sur un an, 1.200 emplois sont créés dans ce secteur comme en 2021,

notamment en apprentissage.

L’emploi salarié hors intérim progresse de nouveau dans les transports ce trimestre (+ 200 emplois), après deux trimestres de

stabilité. Sur un an, 400 emplois sont créés, après 500 en 2021. En 2022, le trafic aérien double quasiment à l’aéroport Roland Garros par rapport à 2021, et dépasse de 11 % son niveau de 2019.

Dans les services aux ménages, l’emploi salarié hors intérim se stabilise au 4e trimestre 2022. Après un ralentissement en début d’année, le nombre d’emplois avait augmenté de 300 le trimestre précédent. Sur l’ensemble de l’année, 600 emplois sont créés dans ce secteur, après 2 300 en 2021.

Les emplois dans les services financiers, les services immobiliers et le secteur de l’information-communication restent stables eux-aussi.

Fin 2022, 12.500 personnes travaillent dans ces secteurs, comme au trimestre précédent et comme à la fin de l’année 2021.

Dans la construction, l’emploi hors intérim continue d’augmenter : + 300 emplois ce trimestre comme au trimestre précédent  figure 5. Sur un an, l’emploi reste dynamique dans ce secteur malgré un début d’année mitigé à cause de la crise sanitaire : + 700 emplois après + 1.000 en 2021. Par ailleurs, l’emploi industriel hors intérim, particulièrement dynamique depuis plus d’un an, augmente de 200 emplois ce trimestre après avoir été stable au trimestre précédent. Sur un an, 600 emplois sont créés dans ce secteur, après 1.000 emplois créés en 2021. L’essentiel des créations ont lieu dans l’industrie agro-alimentaire. Dans le secteur agricole, le nombre d’emplois augmente fortement au 4e trimestre (+ 500), avec notamment des embauches plus importantes qu’à l’habitude de saisonniers, pour la récolte de fruits par exemple. Cette hausse fait suite à un recul de l’emploi au 3e trimestre (- 100) et une stabilité au 2e trimestre.

L’emploi progresse plus fortement en 2022 (+ 500) qu’en 2021 (+ 200). Dans l’ensemble des secteurs (industrie, construction, services), les entreprises réalisent des ajustements de court terme en ayant recours à l’intérim. Fin 2022, 5.300 personnes sont en mission d’intérim. Sur un an, l’intérim augmente de 100 emplois, après une forte hausse en 2021 (+ 400 emplois).

- L’emploi dans le tertiaire non marchand est stable -

Fin 2022, 119.500 salarié·es travaillent dans les services non marchands (enseignement, administration publique, santé ou action sociale). Ces personnes travaillent majoritairement dans le public (80 %), mais peuvent également exercer dans le privé (activités de soutien scolaire, enseignement de la conduite, médecin, etc.). L’emploi non marchand stagne ce trimestre. Sur un an, l’emploi est également stable, après avoir fortement augmenté en 2021 (+ 3 400 emplois). Le chômage se maintient à un niveau historiquement bas

À La Réunion, au 4e trimestre 2022, le taux de chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) s’établit en moyenne à 17 % de la population active. Depuis deux ans, le chômage est quasi stable : il oscille entre 17 et 19 %, à un niveau bien en deçà de sa valeur de fin 2018 (24 %). La baisse du chômage depuis 2018 est à relier au fort dynamisme de l'emploi. Au niveau national, le chômage concerne 7,2 % de la population active au 4e trimestre 2022.

- Une fréquentation touristique au-dessus de son niveau d’avant la crise sanitaire -

À La Réunion, au 4e trimestre 2022, l’activité touristique se situe à un niveau supérieur à celui d’avant la crise sanitaire de 2019. Avec 456.700 nuitées enregistrées, la fréquentation dans les hôtels et autres hébergements collectifs touristiques augmente de 4,4 % par rapport au 4e trimestre 2019. La fréquentation touristique est notamment plus marquée en décembre 2022 (+ 9,5 % par rapport à décembre 2019).

Au 4e trimestre 2022, le taux d’occupation des chambres s’élève à 78,3 %, en progression de 5 points par rapport au 4e trimestre 2019. Cette augmentation est liée à la hausse de la fréquentation touristique (+ 5,5 %) et à la baisse de l’offre de chambres (- 1,4 %). Le chiffre d’affaires des hôtels et restaurants augmente au 4e trimestre 2022, par rapport au 4e trimestre 2019. Pour les hôtels, la

hausse du chiffre d’affaires est modérée en octobre et novembre (environ + 2 % par rapport aux mêmes mois de 2019), mais très élevée en décembre (+ 15 % par rapport à décembre 2019), où la fréquentation touristique augmente fortement. Quant au chiffre d’affaires de la restauration, il dépasse son niveau d’avant-crise sanitaire en octobre (+ 18 % par rapport au même mois de 2019),

novembre (+ 15 %) et décembre (+ 27 %).

La hausse de la fréquentation d’hébergements touristiques concerne les seuls établissements classés de catégories supérieures (de 3 à 5 étoiles), pour lesquels le nombre de nuitées augmente de 12,5 % par rapport au 4e trimestre 2019. À l’inverse, la fréquentation

d’hébergements de catégories moindres (non classés et classement inférieur à 2 étoiles) recule de 9,7 % par rapport au même trimestre de 2019.

Ce sont les hôtels et autres hébergements collectifs touristiques de l’Ouest qui profitent de la hausse de la fréquentation (+ 8,1 % par

rapport au 4e trimestre 2019). En revanche, la fréquentation touristique est stable dans le Sud (- 0,4 %) et dans le Nord-Est (- 0,6 %). La fréquentation touristique repose essentiellement sur la clientèle française. À l’origine de 92,9 % de nuitées au 4e trimestre 2022, la clientèle française est beaucoup plus présente qu’avant la crise sanitaire (+ 9,7 % par rapport au 4e trimestre 2019). La clientèle étrangère reste en revanche beaucoup moins présente qu’avant la crise sanitaire (- 36,4 %), malgré son retour progressif (+ 42,6 % par rapport au dernier trimestre 2021).

- Ralentissement de la construction de logements -

De janvier 2022 à décembre 2022, 8 000 logements sont autorisés à la construction à La Réunion, soit une baisse de 4,6 % par rapport à la même période un an auparavant. Au contraire, au niveau national, les autorisations de construire augmentent de 3,1 %. Les logements collectifs, qui représentent la moitié des autorisations annuelles, restent en croissance (+ 2,5 %). Mais les permis pour les logements individuels baissent nettement en 2022 tant au niveau régional (- 11 %), qu’au niveau national (- 8 %).

À La Réunion, les mises en chantier reculent en 2022 (- 20,6 % par rapport à 2021), soit 6 200 logements commencés sur un an. Au niveau national, les mises en chantier baissent également, mais de manière moindre (- 5 %). À La Réunion comme en France, la baisse est plus marquée pour les logements collectifs que pour les logements individuels.

Les créations d’entreprises en hausse au 4e trimestre 2022. À La Réunion, au 4e trimestre 2022, les créations d’entreprises dans l’ensemble des secteurs marchands non agricoles (y compris les micro- entreprises) augmentent de 7,7 % par rapport au 3e trimestre 2022.

Les créations d’entreprises augmentent dans tous les secteurs. La hausse est la plus élevée dans l’industrie (+ 23 %). Elle est également portée par les secteurs des autres services (+ 7,7 %), des « commerce, transports, hébergements et restauration » (+ 6,4 %) et de la construction (+ 4,1 %). Au niveau national, les créations d’entreprises progressent également dans l’ensemble des secteurs, la croissance étant la plus forte dans le secteur de la construction (+ 5,8 %).

Au 4e trimestre 2022, les micro-entreprises représentent 53 % des créations d’entreprises à La Réunion. Cette part est moins élevée que dans l’Hexagone (61,9 %). Sur un an, à La Réunion, les créations d’entreprises augmentent en données brutes de 17,4 % par rapport au 4e trimestre 2021, soit le double que dans l’Hexagone (+ 8,5 %). Cette hausse est tirée par les créations de micro- entreprises (+ 23,9 %). La hausse des créations est moins marquée pour les sociétés (+ 14,9 %) et les entreprises individuelles classiques (+ 3,6 %).