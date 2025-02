Il y a (peut-être) une pincée de larves dans votre pain ou vos gâteaux et c'est autorisé par l’Union européenne

Depuis ce lundi 10 février 2025, et après validation par l’Union européenne, une poudre de larves de Tenebrio molitor (ver de farine) peut être incorporée dans certains produits alimentaires. Une décision qui, par son riche apport protéique, vise à offrir une alternative à la viande. À La Réunion, où la consommation d’insectes n’est pas une nouveauté, cette pincée de larves dans les assiettes suscite des réactions diverses, tant chez les professionnels de santé que du côté de la population. (Photos : AFP)

Gâteaux, pains, compotes, produits fromagers… La Commission européenne a donné son feu vert à l’utilisation d’une poudre de larves de vers de farine, développée par la start-up française Nutri’Health.

Pendant cinq ans, seule cette entreprise commercialisera cet ingrédient, qui ne pourra pas dépasser certains seuils : 4% dans le pain, 3,5% dans les gâteaux et 1% dans les produits fromagers.

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) a rendu un avis favorable, considérant que la consommation de cette poudre ne présentait pas de danger aux doses autorisées.

- Une alternative aux protéines animales -

L’introduction de la poudre de larves dans l’alimentation s’inscrit, pour l'Union européenne, dans une volonté de diversification des sources de protéines, face aux enjeux environnementaux liés à l’élevage.

Fridor Funteu, nutritionniste à La Réunion, voit plutôt cette évolution d’un bon œil : "Les protéines d’insectes sont complètes, elles contiennent les neuf acides aminés essentiels. C’est une alternative sérieuse à la viande rouge, dont la consommation pose des problèmes sanitaires et écologiques."

Cependant, il nuance son enthousiasme face à l’industrialisation de ces produits : "Dès qu’on passe sur quelque chose d’industriel, les bénéfices nutritionnels sont souvent réduits à cause des additifs et conservateurs."

- Des réticences chez les artisans boulangers de La Réunion -

L’idée d’introduire une poudre d’insectes dans le pain ne fait pas l’unanimité, notamment chez les artisans boulangers.

Norbert Tacoun, président de la Fédération des boulangers-pâtissiers de l’île, n’avait même pas connaissance de cette autorisation. Il considère que les artisans boulangers de l’île n’ont pas vocation à utiliser ce type de poudre dans leurs recettes.

Un boulanger de Saint-Denis se montre lui plus catégorique : "C’est un peu n’importe quoi. Il n’y avait pas ça il y a 150 ans ! Nous, on travaille à l’ancienne, avec de la farine de qualité, de la levure, du sel et de l’eau."

Dans les faits, La Réunion a une tradition ancienne de consommation d’insectes. Les zandètes, larves de coléoptères, étaient un aliment de survie pour les Marrons réfugiés dans les Hauts de l’île. Aujourd’hui encore, les larves de guêpes, vendues à prix d'or, sont recherchées et consommées en friture ou en rougail.

- Des allergènes identifiés -

Dans le cas de la poudre de larves, l’emballage des produits devra clairement mentionner sa présence, notamment en raison du risque d’allergies croisées avec les crustacés et les acariens.

En effet, plusieurs allergènes potentiels ont été identifiés dans différentes espèces d’insectes comestibles. Ceux du ver de farine, utilisés pour créer la poudre de larves, ont été particulièrement analysés. Ces allergènes ont été identifiés à l’aide de sérums de patients allergiques aux crustacés ou aux acariens.

Le docteur Georges Sebatigita, allergologue au Tampon, explique le risque pour les personnes allergiques : "Si vous avez deux protéines qui sont différentes mais qui se ressemblent sur la conformité dans l'espace, les anticorps peuvent les reconnaitre comme un intrus. Il faudra voir si ce produit entraîne vraiment des réactions croisées."

Georges Sebatigita conseille donc la prudence, notamment pour les personnes asthmatiques. "Face aux allergies qui ne sont pas sévères, si vous en mangez régulièrement de petites quantités, votre corps s'habitue. C'est ce qui risque de se produire sur ce type d'allergène puisque le dosage de la poudre de larves sera très faible dans les aliments", confie le docteur.

- Des réactions mitigées du côté de la population à La Réunion -

Du côté de la population, les avis divergent. Si certains, comme Pascal, 43 ans, y voient une bonne alternative : "la production de protéines animales est compliquée, c’est peut-être une bonne solution pour compenser."

D’autres, comme Sala, infirmier de 27 ans, sont plus réticents : "si je sais qu’il y a des larves, je n’arriverai pas à en manger. Je pense que c'est psychologique."

Un homme de 78 ans se montre plus ouvert : "Moi, je n’ai aucun problème à en manger. Ça permet d’ouvrir le champ des possibilités alimentaires."

- Un pas de plus vers la normalisation de la consommation d'insectes -

Si chacun possède son avis sur le sujet, la poudre de larves ne devrait pas bouleverser immédiatement l’alimentation des Réunionnais.es. Légalement encadrée, sa présence sera clairement indiquée sur les emballages.

Quant à son acceptation, elle dépendra avant tout des habitudes alimentaires et des mentalités. Entre réticences et curiosité, l’arrivée de cet ingrédient ouvre quoi qu'il en soit un nouveau débat sur l’alimentation de demain.

pb/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com