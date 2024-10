Préfecture : les moyens français opérationnels dans la lutte contre la pollution marine

Du 9 au 11 octobre 2024, la préfecture de La Réunion a mis en place un exercice wiopolrex, permettant de lutter contre la pollution marine avec les pays de la zone sud Océan Indien mobilisant Seychelles, Maurice, Madagscar, Comores, France, le Kenya et Djibouti. Un exercice qui vient en réponse à l'évènement du naufrage du pétrolier Wakashio le 25 juillet 2020 sur les côtes mauriciennes qui a marqué les esprits (Photo : rb/www.imazpress.com)

- Qu’est-ce que l’exercice Wiopolrex ? -

Le scénario reposait sur une collision fictive entre deux pétroliers au large de Mombasa au Kenya avec une marée noire menaçant de toucher les côtes. Le mercredi 8 octobre, le Kenya lançait le début de l’exercice à la suite de la réception d’un message de détresse simulé. Les informations transmises faisaient état d’une fuite de 30.000 tonnes de carburant, de la présence de blessés, et précisaient les identités des navires impliqués et la position de l’évènement. Alertés, les pays voisins anticipaient et programmaient (de manière fictive) les moyens de lutte anti-pollution en soutien du Kenya.

- Quel a été le rôle des acteurs et moyens français ? -



Le préfet de La Réunion en tant que délégué du gouvernement pour l’action de l’Etat en mer, par l’intermédiaire du commandant de zone maritime, a coordonné la participation française à cet exercice, en déclenchant le plan organisation des secours. En mobilisant – de manière simulée - un avion militaire CASA des forces armées chargé d’équipements (barrages hauturiers, équipements de protection individuelle, experts), les effectifs français ont apporté leur assistance au confinement de la pollution sur les côtes kenyanes. Dans une seconde phase, en situation réelle, le BSAOM Champlain aurait été engagé avec des moyens lourds à son bord.Par cette participation, les moyens de l’Etat engagés sur cet exercice ont ainsi montré la réactivité et l’efficacité de la France à porter assistance aux autres pays de la zone.D’autres exercices de ce genre sont programmés en 2025, avec le déploiement effectif cette fois-ci des moyens réels sur zone.