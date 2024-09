Présence de bisphénol A : des cannettes de la marque Star Cola rappelées à La Réunion

Ce jeudi 26 septembre 2024, le site Rappel Conso a lancé un rappel concernant des cannettes de boisson de la marque Star Cola. Des boissons non alcoolisées vendues dans les magasins Super U, U Express et Leader Price boutique de La Réunion. Le motif : la présence d'un revêtement intérieur en résine époxy produit à partir de bisphénol A (BPA). Il est donc recommandé aux consommateurs de ne plus consommer ces boissons et de rapporter le produit au point de vente en échange d'un remboursement.

Le produit sera remboursé aux consommateurs qui l'auront rapporté en magasin avant le 31 octobre 2024.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com