Programme des musées régionaux pour les semaines à venir

Ce mardi 19 mars 2024, les musées régionaux dévoilent leur agenda culturel, artistique et scientifique des établissements pour les semaines à venir. Au programme, des évènements et des expositions temporaires à retrouver à la cité du volcan, au musée Stella Matutina, au musée des arts décoratifs de l’océan Indien (Madoi) et à Kélonia (Photo : rb/www.imazpress.com)

Plusieurs expositions sont à retrouver dans les différents musées :

- Le bal tamoul : il reste encore quelques semaines pour cette exposition. Elle est est disponible jusqu’au 21 mars 2024 au Musée Stella Matutina de Saint-Leu,

- Ziska kan torti i manz plastik ? : Disponible jusqu’au 30 mai 2024 à Kélonia à Saint-Leu,

- Le bestiaire du Madoi - animaux fabuleux, symboliques, sacres : À voir jusqu'au 16 juin 2024 au Madoi de Saint-Louis,

- Maurice & Katia Krafft - 30 ans déjà ! : une exposition présente jusqu’au 1er septembre 2024 à la Cité du Volcan de Bourg-Murat.

Le tout complété par des rendez-vous artistiques et culturels :

- La fête du court-métrage : le mercredi 20 mars 2024 à la cité du volcan et le samedi 23 mars de 10h00 à 11h00 au musée Stella Matutina de Saint-Leu. Les places sont gratuites dans la limit des stocks disponibles.

- Le spectacle "fanm' mèm'" : le dimanche 24 mars 2024 à 15h00 à la Cité du Volcan. L'entrée est à 8 euros pour le spectacle seul et à 12 euros pour le spectacle et la visite du musée incluse.

- Le spectacle "through the grapevine" : les jeudi 28 et vendredi 29 mars 2024 à la salle Pierre Roselli du musée Stella Matutina. L'entrée est à 20 euros en tarif plein, 17 euros en tarif réduit.

- Nocturne du Madoi : sur le thème danses et légendes chinoises le vendredi 29 mars 2024 à partir de 18h00. Tarif unique de 28 euros.

- Concert lyrique « Flores Latinas » : le jeudi 04 avril 2024 à 20h00 à la salle Pierre Roselli du musée Stella Matutina. L'entrée est à 20 euros.

- Représentation « BAL TAMOUL » : le samedi 13 avril 2024 à 16h00 à la salle Pierre Roselli du musée Stella Matutina. L'entrée est gratuite selon les places disponibles.

- Soirée STAR WARS : le samedi 13 avril 2024 de 18h00 à 22h00 à la Cité du Volcan. Le tarif est à 9 euros pour les adultes et 6 euros pour les enfants de 4 à 12 ans.