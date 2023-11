Depuis le 7 octobre (encore plus qu'avant), le racisme anti musulmans est décliné sans complexe

Plus d'un mois après l'attaque du Hamas en Israël et le début d'une riposte qui n'a plus rien de proportionnelle depuis longtemps, une hystérie ambiante permet, encore plus qu'avant, à certains d'étaler sans complexe un racisme et une ignorance toujours plus violents. Dans les médias, sur les plateaux de télévision, les réseaux sociaux, dans la vie au quotidien la haine de l'Arabe et du Musulman se répand. Sans que cela ne semble émouvoir grand monde notamment du côté du gouvernement. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

"Antisémitisme couscous", accusations d'être "pro-Hamas" lorsqu'on ose émettre son soutien envers les civils palestiniens massacrés, relativisation des décès d'enfants gazaouis, soupçons d'islamisme radical si l'on ose être musulman…C'est un véritable festival d'indécence qui se déroule sous nos yeux depuis plusieurs semaines maintenant.



Cela fait déjà quelques années que les Musulmans français sont la cible privilégiée de ceux qui n'ont rien à dire d'intéressant – les éditorialistes des chaînes d'info en continue doivent d'ailleurs être ravis d'avoir trouvé un autre sujet que la djellaba ou le burkini à rabâcher à leur public. Ce triste spectacle n'en est devenu que plus méprisable depuis l'attaque perpétrée par le Hamas.



Et nos politiciens foncent tête la première dans cette mascarade, Gérald Darmanin en tête de file. On attend toujours qu'il s'excuse pour avoir accusé – sans fondement – l'ultragauche ou encore "l'islam radical" d'avoir tagué des étoiles de David dans Paris, quand il s'agissait en réalité d'un acte de soutien à la communauté juive organisé par des Moldaves.



- De l'antisémitisme à l'islamophobie -



Ce dimanche, des marches contre l'antisémitisme étaient organisées dans l'Hexagone, alors qu'une hausse des actes antisémites a été notée en France depuis le 7 octobre. Une marche qui a rassemblée seulement 182.000 partout dans le pays. Une marche nécessaire donc, alors que les propos et actes racistes se multiplient, mais qui s'est sans surprise transformée en marche contre l'Islam du côté de l'extrême-droite avec le (presque) plein soutien du gouvernement.



"Ceux qui nous reprochent notre présence à la manifestation contre l'antisémitisme sont ceux qui ont tout fait pour qu'il y ait de plus en plus d'immigrés venus de contrées musulmanes en France" a par exemple lancé tranquillement Eric Zemmour. Comprendre que l'antisémitisme est du fait uniquement des Musulmans.



Une sortie ironique venant de celui qui a estimé que le Maréchal Pétain avait sauvé les Juifs lors de la Shoah, qui a marché aux côtés d'un parti composé de négationnistes, de pétainistes, et même d'un ancien néo-nazi qui s'amusait à faire des saluts hitlériens et hurler son appartenance à la "Zyklon Army"…du nom d'un des gaz utilisés dans les camps de concentration.

Il est malheureux qu'un événement nécessaire, organisé par le gouvernement lui-même, a finalement été le terrain de tous les islamophobes du pays, membres de partis profondément antisémites - bien qu'ils tentent de le nier en allant jusqu'à réécrire l'histoire et affirmer que Jean-Marie Le Pen ne l'a jamais été.



Marcher contre l'antisémitisme, c'est bien. Marcher contre toutes les formes de racisme, sans les islamophobes notoires, c'est mieux.



