Rencontre entre demandeurs d'emploi et professionnels du transport et de la logistique

Parce que la nécessité de recruter de nouveaux professionnels est toujours présente, France Travail organise, du lundi 10 au vendredi 14 juin 2024, la 3ème semaine des métiers du transport et de la logistique. Dans ce cadre, les agences France Travail La Réunion et tous leurs partenaires réaliseront 14 évènements à La Réunion pour permettre aux demandeurs d'emploi de rencontrer les professionnels du secteur. Nous publions le communiqué de France Travail ci-dessous

Les découvertes de métiers, les visites d’entreprises et de centres de formation ou encore les sessions de job dating seront autant d’occasion pour faire découvrir les nombreux métiers du secteur et les différents dispositifs de formation.

Rassemblant 1 000 établissements et 13 700 salariés en 2023 (source Acoss), le transport et la logistique sont une source d’emplois importante sur tout le territoire réunionnais. Les perturbations géopolitiques et les spécificités de notre île ont fait apparaître de nouveaux enjeux pour ce secteur clé pour l’économie de part son rôle vital dans l’acheminement de marchandises, l’approvisionnement des magasins et des consommateurs en biens de première nécessité mais aussi dans la continuité des entreprises à produire sans rupture de chaîne. Malgré les tensions de recrutements auxquelles elle doit faire face, 33 % des projets de recrutements en 2024 étaient anticipés comme difficiles par les employeurs selon l’enquête Besoins en main d’oeuvre 2024 de France Travail, la filière transport-logistique reste dynamique avec 6 800 embauches (emplois d’au moins 1 mois) en 2023 et 1 100 projets de recrutement en 2024.

« L’ensemble des acteurs de la filière transport-logistique sont mobilisés avec France Travail pour permettre aux demandeurs d’emploi de découvrir un secteur aux opportunités d’emploi nombreuses et variées et les professionnels n’hésitent pas à ouvrir les portes de leur entreprise pour montrer la réalité de leur métier, ce qui est essentiel. Nous sommes conscients qu’un des enjeux pour le secteur est d’attirer des nouveaux talents, c’est pourquoi nous le soutenons en encourageant les reconversions avec des détections de potentiel et des parcours de formation. » précise Pascal Blain, directeur de France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur et chef de file secteur transport logistique au niveau national.