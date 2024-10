La revalorisation des retraites décalée de six mois pour faire des économies

Les premières économies sont annoncées : d'après plusieurs médias nationaux, la revalorisation des retraites devrait être décalée de 6 mois pour économiser 3 milliards d'euros. Au lendemain de son discours de politique général, le Premier ministre Michel Barnier a décidé de taper au porte-feuille des retraités, qui aurait un niveau de vie "aujourd’hui supérieur à celui des actifs". Dans l'Hexagone, peut-être, mais certainement pas à La Réunion où la moitié des retraités touchent moins de 652 euros par mois. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Les retraites, normalement revalorisées au 1er janvier en fonction de l’inflation enregistrée l’année précédente, ne devraient être indexées seulement au 1er juillet. Et ce malgré l'opposition d'Emmanuel Macron à cette mesure, qui avait assuré en juin que les retraites seraient "bien indexées sur l'inflation".

"Bercy insiste sur le fait qu'il n'y a pas de gel. Il y a seulement un report dans l'année de la date d'entrée en vigueur d'un point de vue technique, défend-on au ministère de l'Economie et des Finances" note le site Les Echos.

L'argument principal reste que les retraités ont aujourd'hui un meilleur niveau de vie que les actifs. Une donnée qui ne correspond pas à la réalité de La Réunion.

Selon les chiffres de l'Insee publiés en 2022 et datant de 2016, les natifs de La Réunion vivant dans un département d'Outre-mer perçoivent les pensions de retraite les plus faibles des régions françaises : 1.160 euros brut par mois en moyenne en 2016 - 890 euros net - soit 28 % de moins que dans l'Hexagone.

La moitié des retraités réunionnais touchent moins de 652 euros par mois, six retraités sur dix touchent une retraite inférieur au seuil de pauvreté. Les inégalités en matière de pension de retraite sont en outre plus importantes sur l'île. Ces faibles pensions résultent d'une participation plus faible qu'ailleurs des personnes en âge de travailler au marché du travail, qui se traduit par une durée moyenne de cotisation nettement plus basse.

Les Réunionnaises perçoivent par ailleurs une retraite plus faible que leurs homologues masculins en raison, pour l'essentiel, d'une moindre participation au marché du travail.

Par ailleurs, à La Réunion, près de 23 % des ménages pauvres sont des ménages retraités. Les ménages âgés sont aussi trois à quatre fois plus nombreux à être pauvres qu’en France métropolitaine : 30 % le sont parmi les Réunionnais de 60 à 74 ans en 2019, contre 10 % dans l’Hexagone. Bref, on est loin d'un niveau de vie plus confortable que chez les actifs - qui sont eux aussi en partie touchés par la pauvreté.

Nul doute que cette mesure va rencontrer une vive opposition.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com