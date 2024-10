Risque de bris de verre : les bocaux d'achards choux de coco Royal Bourbon rappelés

Ce mardi 1er octobre 2024, le site Rappel Conso informe du rappel de bocaux d'achards choux de coco de 200 grammes de la marque Royal Bourbon. Et ce, suite à une suspicion de bris de verre. Il s'agit des lots vendus entre le 27 juin et 27 septembre 2024. Les consommateurs sont invités à ne plus consommer et rapporter le produit au point de vente jusqu'au 2 décembre. Le produit sera remboursé (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

En raison du risque de blessures / effets indésirables suite à l'ingestion de ce produit, par précaution il est recommandé aux personnes qui détiendraient des produits appartenant au(x) lot(s) décrit(s) ci-dessous de ne pas les consommer.

Modèle ou référence : Bocal 200 G

• GTIN 3559503000194 Lot 24/152 01/23 mai 2026

