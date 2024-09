Roulé mon z'aviron lance l'initiative "110 jours vers un monde durable"

Du mois de septembre au mois de décembre 2024, l'association Roulé Mon Z’Avirons annonce le lancement de l’initiative « 110 jours vers un monde durable ». Ce programme composé de séries d'évènements et d'actions, a pour objectif de mobiliser la population autour des enjeux de durabilité, d'éco-responsabilité, et de citoyenneté active. Entre balade à vélo, course en caisse à savon et world clean up day, les mois à venir seront riches en initiatives. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : Roulé Mon Z'Avirons)

Les « 110 Jours Vers un Monde Durable » offrent à tous l’opportunité de s’engager pour un avenir plus vert et plus juste. Nous invitons toute la population à participer activement à ces événements et à contribuer à faire de cette initiative un succès. Ensemble, engageons-nous pour un avenir durable.

Au programme :

Septembre :

- Du 16 au 22 Septembre : Semaine de la Mobilité

Mobilité dan Tan Lontan : Série de vidéos "capsules" diffusées sur nos réseaux sociaux, explorant les moyens de transport d'autrefois.

- 18 Septembre : Balade à Vélo : Promotion de l'utilisation des vélos sur notre territoire.

Lancement du projet E-Bike Karé : Encouragement à l’usage de vélos électriques pour réduire notre empreinte carbone.

- 21 Septembre : World Clean Up Day

Ramassage de déchets à divers points de nettoyage dans la commune, y compris une opération spéciale à vélo.

- 22 Septembre : Course de Caisse en Savon.

- 25 Septembre : Anniversaire des Objectifs de Développement Durable (ODD) en Accueils de Loisirs.

Activités pédagogiques avec la “Mallette des ODD by Lod”, pour sensibiliser les enfants aux enjeux globaux à travers des jeux interactifs.

- 26 Septembre : Journée de la Mer.

Diffusion d’un documentaire pour sensibiliser à la préservation des océans et à la biodiversité marine.

- 29 Septembre : Déjeuner Dansant et Journée de Sensibilisation à la Perte et au Gaspillage de Nourriture.

Un déjeuner dansant suivi d’une sensibilisation à la réutilisation et à la réduction des déchets alimentaires.

Octobre : Mois de la Résilience

- 5 Octobre : Vide-Grenier pendant le Marché La Kour

Une journée de vente d’objets de seconde main, en partenariat avec le projet E-Bike.

- 20 Octobre : Loto Quine

Un événement pour collecter des fonds et soutenir les actions locales, tout en passant un moment convivial.

- 31 Octobre : Fête des Citrouilles - Les Monstres du Climat

Une fête thématique pour Halloween, axée sur la sensibilisation aux impacts du changement climatique, avec des activités ludiques pour les enfants et les familles, une diffusion de film adaptés au public, et chasse aux bonbons.

Novembre : mois de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS)

- 2 Novembre : ODYSSEA

Participation à l’événement ODYSSEA, une course solidaire pour soutenir la lutte contre le cancer du sein.

- Du 8 au 11 Novembre : Tevelava

Une série d’événements axés sur la culture, l’environnement et la solidarité.

- 14 Novembre : Soirée Débat Jeunes avec le CRAJEP.

Un espace de discussion pour les jeunes sur les enjeux actuels et futurs, avec un focus sur les solutions pour un avenir durable.

- Du 16 au 22 Novembre : Semaine de la Réduction des Déchets

Une semaine dédiée à la sensibilisation et à l’action pour réduire les déchets :

- 16 Novembre : Événement d’ouverture avec des ateliers pratiques pour adopter des pratiques zéro déchet.

- 20 Novembre : Journée des Droits de l’Enfant célébrée en parallèle, avec des activités éducatives dans le cadre de l’ACM et des ateliers pour comprendre l'importance des droits de l’enfant et la réduction des déchets.

- 23 Novembre : Vide-Grenier pendant le Marché La Kour. Un événement axé sur la réutilisation des objets.

- Du 25-30 Novembre : Téléthon

Participation au Téléthon avec une série d’événements tout au long de la semaine, visant à collecter des fonds et à sensibiliser la communauté aux maladies rares.

Décembre :

- 3 Décembre : Journée des Personnes Handicapées

Publication sur nos réseaux pour sensibiliser la communauté aux défis rencontrés par les personnes en situation de handicap et promouvoir l'inclusion.

- 10 Décembre : Journée des Droits de l’Homme

Diffusion de contenus informatifs et éducatifs sur les réseaux sociaux, axés sur l’importance des droits de l’homme et les moyens de les défendre au quotidien.

- 11 Décembre : Journée de la Montagne

Ramassage de Déchets en Montagne & Randonnée Sentier Ouvrier : Une journée d’action en plein air combinant une randonnée sur le Sentier Ouvrier avec des activités de ramassage de déchets pour préserver nos montagnes et sensibiliser à l’importance de la protection des espaces naturels.

- 19 Décembre : Repas Partagé sur le Parking de l’Église

Un événement convivial où la communauté est invitée à se réunir autour d’un repas partagé, avec des animations musicales, pour célébrer la solidarité humaine et commémorer l’abolition de l’esclavage.