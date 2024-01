Sur la RN5 route de Cilaos, la portion comprise entre la rivière Saint Louis et petit Serré est rouverte à la circulation depuis 6h ce samedi matin. La portion comprise entre petit Serré et Cilaos reste toujours totalement fermée à la circulation. Pour information, des travaux de purges et de dégagement sont en cours. (Photo photo RB/www.imazpress.com)