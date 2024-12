Saint-André : la ville s'illumine et propose un programme spécial pour les fêtes

À partir de ce mercredi 18 décembre 2024, la ville de Saint-André sera illuminée à la tombée de la nuit, parvis de la mairie, parvis de l'église, rue de la République, rue de la Communauté. Des lumières qui annonce un programme spécial pour les fêtes de fin d'année. Tous les soirs à la tombée de la nuit, le parc du Colosse accueillera un spectacle avec des fontaines d'eau colorées et musicales. Du 20 au 22 décembre, la ville sera en fête entre marché de noël, manèges, structures gonflables, animations et autre grand jeu de noël. Retrouvez tout le programme ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)

"CHANTEZ NOËL" - PARVIS DE L’ÉGLISE

Le jeudi 19 décembre, les chants de Noël seront à l'honneur sur le parvis de l’église du centre-ville à partir de 19h.

L’orchestre Polyphonia, la chorale de la paroisse du centre ville et le Petit Conservatoire de Champ Borne, feront voyager les spectateurs lors de leur concert "Chantez Noël" concocté spécialement pour la population de Saint-André.

Il sera également possible d'admirer la crèche géante sur le parvis de l'église. L'accès est libre avec des places assises.

La ville de Saint-André présente également ville en fête du 20 au 22 décembre en cœur de ville.

PROGRAMME :

MARCHÉ DE NOËL - SITE DU MARCHÉ COUVERT, de 15h à 21h :

Vente de produits artisanaux autour du thème de Noël

VILLE EN FÊTE - PLACE JEANNE D’ARC, de 15h à 21h :

Manèges, structures gonflables, animations… et spectacles (GRATUITS) :

SAMEDI 21 DÉCEMBRE

- 15H30 : Les Tambours des Docks

- 17H30 : Spectacle musical conté et dansé « Les Lutins préparent Noël » réalisé par la compagnie Ismaël Aboudou.

- 19H00 : Spectacle musical « Le Bus de Noël » avec le Petit Conservatoire de Champ-Borne

- 19H30 : Flash Mob de Noël

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE

- 17H00 : Les Tambours des Docks

- 18H00 : Spectacle musical conté et dansé « Un voyage enchanté » réalisé par la compagnie Ismaël Aboudou.

- 19H00 : Flash Mob de Noël

"Venez immortaliser ces moments magique avec le Père Noël dans sa maison avec : distribution de confiseries , photobooth , divers ateliers, peluches géantes…", indique la mairie de Saint-André.



La population est invitée à participer au Grand jeu de Noël, et repartir avec plus de 600 euros de cadeaux à gagner avec les commerçants et la ville de Saint-André (tirage au sort tous les jours)