Excès de vitesse : deux jeunes automobilistes contrôlés à plus de 160 km/h

Dans la soirée du vendredi 26 mai 2023, deux jeunes conducteurs se sont fait contrôler par les gendarmes à 168 et 180 km/h dans le cadre d'une opération "retour sur les lieux du drame" à Saint-Benoit. Les permis ont été immédiatement retirés. Au total, en trois heures, 13 excès de vitesse entre 139 km/h et 180 km/h ont été relevés sur la route nationale à hauteur de la rivière des roches ainsi que 2 conduites sous l'empire d'un état alcoolique et 2 conduites sous l'emprise de stupéfiants. Pour rappel, le samedi 6 mai aux alentours de 1h40, un grave accident de la route causant le décès du conducteur s'était produit sur les lieux après un excès de vitesse et une perte de contrôle du véhicule. Nous publions le communiqué de la gendarmerie ci-dessous.

Le samedi 06 mai 2023 à 01 heures 40, route nationale 2, à hauteur de la rivière des roches, le conducteur d'un véhicule léger de marque B.M.W série 1, qui circule à très vive allure, en direction de St-Benoît, perd le contrôle de sa voiture, qui s'encastre dans le rail de sécurité. Sous la violence du choc, le conducteur décède sur les lieux du drame.



Ce vendredi soir de 21 heures 30 à 00 heures 30, une opération « Retour sur les lieux du drame » a été menée par les motocyclistes de la B.Mo de Saint-Benoît, appuyés par les gendarmes de la communauté de brigades de St-Benoît et de la brigade autonome de Bras-Panon, sur le secteur où le drame s'est déroulé.

Le but de cette action, était de constater les infractions à la vitesse où celle-ci est limitée à 110 km/h et de rechercher les conduites addictives. En 03 heures, 13 excès de vitesse entre 139 km/h et 180 km/h ont été relevés ainsi que 02 conduites sous l'empire d'un état alcoolique et 02 conduites sous l'emprise de stupéfiants.



09 conducteurs ont fait l'objet d'une rétention immédiate du permis de conduire, 03 véhicules ont été placés en fourrière et 06 immobilisés.

Carton rouge :

Deux jeunes conducteurs ont été interceptés à des vitesses de 168 km/h et 180 Km/h. Ces deux novices de la conduite dervont reprendre la direction de l'auto-école suite au retrait de la totalité de leur capital points (06).