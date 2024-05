Saint-Benoît : Grèn Sémé & Maude Sonier en concert à La Salle Gramoun Lélé

Le vendredi 31 mai 2024, le Bisik accueille Grèn Sémé et d'autres invités (Marie Lanfroy de Saodaj', Bernard Joron d'Ousanousava et Frédérik Madia de Madiakanou…) Un concert organisé à la Salle Gramoun Lélé par le Bisik avec le soutien de La Région Réunion et du CRR. En première partie, Maude Sonier originaire de Miramichi au Nouveau Brunswick. Nous publions ci-dessous le communiqué du Bisik.

Avec un maloya original et toujours évolutif aux textes poétiques Grèn Sémé distille une poésie rock, des pulsations dub et des rythmes ternaires Le groupe invente une chanson totalement inédite imprégnée du créole et du maloya de La Réunion. Grèn Sémé revient avec un nouvel E.P "Maloya Gazé" tout juste publié que nous aurons le plaisir de découvrir en live et pour la première fois lors de cette soirée exceptionnelle.

En puisant dans les rythmiques ancestrales de l’île intense et dans les influences de chaque musiciens, Grèn Sémé propulse la chanson française dans une nouvelle dimension.

Le groupe se balade ainsi en apesanteur dans le village musical global entre chanson française et pop africaine, bercée par les rythmes de l’Océan Indien (maloya-séga-salegy).

Les bases de Grèn Sémé sont simples : l’amour des mots, l’agilité musicale et l’engagement face à un monde qui dérive.

Une tournée dans l’hexagone est d’ores et déjà programmée à l’automne 2024 mais en attendant profitons-en !

N’hésitez plus et venez découvrir cette révolution intense de la musique de l’Océan indien pour un concert unique avec de nombreux invités ! Pensez à réserver !



Vendredi 31 mai

Ouverture des portes 19h

Infos / résa au 0693 63 39 39

Tarif unique 15€

Buvette et restauration sur place

Achetez vos billets en ligne : https://vu.fr/jRmk



Bios Express

Maude Sonier : Grâce à sa voix chaleureuse, sa présence authentique et son charisme hors pair, auteure-compositrice-interprète, Maude Sonier fait son bout de chemin dans la scène musicale francophone et canadienne, charmant le public depuis 2019.

Originaire de Miramichi au Nouveau-Brunswick, elle débutera d’abord son parcours musical lors des festivals de musique classique de sa région. Vers l’âge de 12 ans, celle-ci combine finalement ses deux grandes passions; l’écriture et la composition, d’où naîtront ses toutes premières chansons originales. Ces dernières lui offriront une place au fameux concours "Accros de la chanson", pour ensuite la mener au Gala de la chanson de Caraquet ainsi qu’au Festival International de la chanson de Granby.

Depuis, elle ne cesse de développer son art, travaillant avec des artistes tels que Matt Boudreau, saisissant les opportunités de jouer en compagnie de Caroline Savoie, Pierre Guitard, The Hypocondriacs et bien d’autres. Accompagnée de sa guitare ou du piano, elle vous chantera ses textes réconfortants sur des airs imprévisibles et rêveurs, le tout parsemé d’émotions fortes. Laissez-vous transporter par son univers musical pop-folk alternatif, presque psychédélique, toujours en évolution et riche en couleurs !



Grén Sémé :

L’histoire débute en 2006 à Montpellier, où des étudiants réunionnais venus y suivre leurs études se réunissent autour du chanteur-percussionniste Carlo De Sacco, pour former Grèn Sémé.

En s’appuyant sur la reconnaissance de plusieurs prix (concours littéraire Lankréol, sélection dans les Inouïs du printemps de Bourges et prix Alain Peters en 2012), ils publient en 2013 « Grèn Sémé », un premier album éponyme remarqué réalisé par Yann Costa.

Au fil du temps et des tournées, l’instrumentarium du groupe s’élargit, l’électronique s’immisce dans les arrangements. L’univers artistique du projet a gagné en singularité et maturité. Au mois de novembre 2016, parait leur deuxième album, « Hors Sol », enregistré par Jean Lamoot (Noir Désir, Alain Bashung, Salif Keita, la Mano Negra ou encore Vanessa Paradis).

En 2019, Grèn Sémé poursuit sa balade dans le village musical global avec le EP « Poussière » (3 titres + 1 remix). La réalisation du morceau du même nom leur permet d’inviter Gaël Faye, venu poser un couplet en écho au texte de Carlo De Sacco. Cet EP est accompagné d’un remix confié au musicien et producteur David Walters. Ce mini album intitulé Poussière offre de nouvelles perspectives aux productions du groupe et donne le ton du 3ème album. Si l’écriture des morceaux de ce nouvel opus conserve une approche très poétique, portée par le constat d’un monde qui dérive, le propos se fait plus militant, à la façon des protest songs.

"Zamroza" sorti en Octobre 2022 offre des chansons engagées mais aussi son lot de titres festifs, sur fond de grosses basses et arpeggiator, signature de ce groupe unique sur l’île.

Grèn Sémé revient avec un nouvel E.P “Maloya Gazé” en avril 2024, des dates à La Réunion au printemps et une tournée dans l’hexagone à l’automne 2024 !

Cette bande de musiciens - Mickaël Beaulieu aux claviers, Bruno Cadet aux guitares, Germain Lebot (batterie, percussions, charango, kamele N'Goni, guitares...) et Rémi Cazal (programmation, synthétiseurs...) - menée par le chanteur Carlo de Sacco nous dévoile un univers musical puissant, sans frontières, où la chanson fusionne avec maloya, les tambours malbars, les synthés psychés et les sonorités électroniques.