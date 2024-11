Saint-Benoît : inauguration d'une nouvelle antenne de l'ARPSH

L'Association réunionnaise pour la prévention des risques liés à la sexualité et aux harcèlements (ARPSH) ouvre une antenne dans l'Est à Saint-Benoit. L'inauguration officielle aura lieu le jeudi 5 décembre 2024, en présence de membres de l'association et des partenaires. (Photo d'illustration ARPSH)

Basée à Saint-Denis depuis 36 ans, l'Association réunionnaise pour la prévention des risques liés à la sexualité et aux harcèlements oeuvre pour la promotion de la santé sexuelle. Cette nouvelle antenne à Saint-Benoît vise à mettre en place des "actions indispensables pour mieux accompagner la population locale de l’Est", écrit l'association.

L'antenne proposera un accueil anonyme et gratuit ainsi que des permanences sociales et juridiques. Des dépistages de Tests rapides d'orientation diagnostique (TROD) seront disponibles.

Les horaires et jours d’ouverture : Les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 10h à 17h