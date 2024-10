Saint-Benoît : Saroyé en concert au Bisik

Ce vendredi 18 octobre 2024, le Bisik a vibré au rythme d’une soirée endiablée grâce à la performance du groupe Saroyé. Le septet lyonnais, entraîné par le bénédictin Luc Moindranzé Karioudja, "nous a touché au cœur pour une célébration musicale entre Rumba Cubaine et Maloya qui a transcendé le public et propagé une onde choc puissante et envoûtante durant près de deux heures de pur plaisir" indique le Bisik dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : Bisik)

C’est une fusion culturelle unique : La Rumbaloya qui a envoûté le Bisik hier soir en alternant avec finesse et puissance, maloya traditionnel et compositions latines métissées de Rumba Cubaine. Une fusion surprenante mais incroyablement efficace qui a fait trembler les murs et les corps au tempo forte des voix et des tambours d’un groupe incroyable.

Dans le sillage ardent du compositeur, percussionniste et chanteur principal bénédictin, Luc Moindranzé Karioudja, il fallait des fortes têtes, prêtes à encaisser les secousses et à alimenter la flamme ! En guise de bons chœurs, il y a une belle section aussi percussive qu’éruptive. Nicolas Thé se démultiplie sur batterie et accessoires, ouvrant un peu plus l’horizon aux percussionnistes Gaël Nekaa Champion, Ken Malaise et Théo Pagès qui poussent au maximum les possibilités rythmiques d’instruments issus du Maloya et de la Rumba… Des textures, des matières et des vibrations façonnées par l’héritage africain, central dans leurs mélanges ! Dans ces tumultes hypnotiques viennent évoluer les motifs dessinés par la guitare de Luc Yengue Yengue et la baby bass d’Hugo Reydet, accentuant encore la touche transe-africaine et harmonisant l’ensemble de ces saveurs hors des communes mesures.

La musique de ces sept garçons dans le temps dépasse en effet les simples mélanges de genres. C’est une véritable symbiose, "un mélange z’épices" entre les sons cubains et les rythmes de La Réunion, portée par l’histoire et la tradition familiale de Luc. Le groupe est venu présenter dans la kour son premier album, "In Lèr" et à coup sûr "Lèr larivé é banna la trouv un manièr pour lévé "!

Envol direct dans une atmosphère exultante avec « Mon Bané », morceau enjoué irradiant l’esprit de fête, de chaleur et de bonheur. Les harmonies des chœurs créoles se mêlent aux percussions latines musclées, s’enroulant autour des roulèrs et kayambs familiers pour créer un équilibre parfait. L'alternance subtile entre la rumba et le maloya transporte le public, créant des moments de transe où le chant et les rythmiques appellent les danseurs à se laisser emporter par une vague d’émotions fortes.

** Nou la bat la main, nou la bat le pied et zot la fé bat nout kèr **



Les échanges de regards complices entre les musiciens, l’énergie et la joie partagée, le sourire tranche papaye du public transporté, témoignent de cette connexion authentique qui unissait les artistes et les spectateurs hier soir dans une transe joyeuse.

Le public, les yeux brillants de passion, s'est donc laissé emporter par la magie de cette soirée sans résister. Les spectateurs ont frappé des mains en chœur, dansé au rythme des vibrations du roulèr et applaudi chaque transition musicale qui provoquait un véritable frisson de délice !

"Baba moin", une dédicace émouvante de Luc à son « ti garçon, son ti trésor », vient tempérer le tumulte des percussions. Porté par des mélodies envoûtantes et une rythmique à la fois douce et entraînante, « Baba moin » évoque l’amour, les joies et les espoirs d’être parent. Des mots, remplis de tendresse et de sincérité qui touche au cœur.

C’est le moment pour Luc d’inviter Tifrid Tugar à le rejoindre sur scène. Lorik Tugar, Richelin Mahano et Léon Péclet sont également de la partie. Ses dalons, sa famille sont venus pour partager ce moment musical unique pour le plus grand plaisir du public.

Ces retrouvailles chaleureuses témoignent de la solidarité et de l’esprit fraternel des artistes Bénédictins, où la musique se vit comme une affaire de famille. Cette collaboration explosive a enflammé la scène, pour se prolonger jusqu'à la fin du concert. Ensemble, ils ont rendu un vibrant hommage à Gramoun Lélé avec entre autres "Namouniman", une interprétation puissante et pleine de ferveur qui a uni musiciens et public dans une communion brûlante.

Déclaration d’amour à ses racines et à sa terre natale avec « Somin Tégor », koté Girofles, qui emporte l’auditeur sur des sentiers empreints de nostalgie et d'un attachement profond à son île, sa ville, son quartier. Ce chant d’amour évoque à la fois la douceur des souvenirs d’enfance et la fierté d’appartenir à une terre aux racines profondes. Il reflète également un sentiment partagé de voir son territoire évoluer parfois au détriment de ses traditions et de sa simplicité d’antan. Un titre d’autant plus poignant que Mr Rock Michel Pothin, le grand-père de Luc, 89 ans, est dans la salle et pas peu fier de voir l’étendu du talent de ces gamins !

Après près de deux heures d’un concert explosif un dernier titre vient libérer les énergies : « Alefa », "être libéré" en malgache, message de fierté permettant au public du Bisik de lâcher prise pleinement pour ce dernier titre survolté… Mais le public ne veut plus s’arrêter, et c'est sous ses acclamations que tous les musiciens de Saroyé et de Tifrid reviennent conclure cette soirée avec "Mon Band", pour un rappel mémorable, incroyable…

À n’en pas douter, cette soirée restera gravée dans les mémoires comme une véritable célébration à la vie et à l’amour.

Merci à tous pour votre présence et votre curiosité.

Merci aux artistes généreux et tellement inspirés et à tous nos partenaires.

Merci à nos bénévoles, nos jeunes équipiers en mission services civiques et à toute l'équipe du Bisik.

